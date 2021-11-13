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舊金山新演奏廳 紀念香港大亨查濟民

記者李晗／舊金山報導
縱橫商海的查濟民。（維基百科）
縱橫商海的查濟民。（維基百科）

舊金山音樂學院（SFCM）是國際知名的音樂學府，在全美排名靠前。然而該校與華人社區關係也很深，媒體報導卻不多。最新揭幕的校園大樓內，一個嶄新的演奏廳就是以「查濟民」（Cha Chi Ming）命名，紀念這位已故的香港大亨。

舊金山音樂學院新的演奏廳以查濟民命名。（記者李晗／攝影）
舊金山音樂學院新的演奏廳以查濟民命名。（記者李晗／攝影）

查濟民1914年出生，家庭背景是浙江當地望族。1940年代末他來到香港發展紡織業，隨後也經營地產生意，成為大亨。查濟民在港英時代的香港政界也非常活躍，曾經出任「基本法起草委員會委員」等。1997年他獲頒大紫荊勛章。2007年查濟民在香港養和醫院病逝，享壽93歲。如今查氏家族依然在香港政界商界學界均極具影響力。

之所以該演奏廳以查濟民來命名，也和目前的校方董事會有關。目前舊金山音樂學院的董事會主席——符和平（Timothy Foo），就是查濟民的女婿。查濟民的女兒，也就是符和平的妻子——查美慶（Virginia Cha Foo），也是舊金山亞洲藝術博物館（Asian Art Museum）的董事之一。

符和平的家族為舊金山音樂學院捐款不少，除了新的演奏廳以查濟民命名之外，12樓有一個閱讀空間（Reading Room）也是以「Foo氏家族」命名。在2018年10月新的校園大樓的動土儀式上，符和平、舊金山市長布里德（London Breed）、院長斯圖爾（David Stull）等均有出席活動。

查濟民演奏廳位於新大樓的一樓，面相Van Ness街，車流量很大。但是因為演奏廳採用了最先進的裝修和設備，只要關上門，就絲毫聽不到外界的噪音。

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