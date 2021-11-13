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MUNI J行駛路線縮短 市民不滿

記者李怡／舊金山報導
舊金山MUNI公車J線的行駛路線縮短，截斷了到達市場街和市中心的站點。（美聯社）
舊金山MUNI公車J線的行駛路線縮短，截斷了到達市場街和市中心的站點。（美聯社）

舊金山交通局（SFMTA）日前將該市最古老的MUNI公車線路，J線的行駛路線縮短，截斷了到達市場街和市中心的站點，引起了習慣乘坐該路段車輛市民的不滿和熱議。至於交通局最終會對J線路做出怎樣的決定，現在還不得而知。

SFMTA的董事會將在12月7日的會議上決定該線路的命運，屆時將對下一輪運行計畫進行投票。該計畫將使MUNI服務達到疫情大流行前水平的85%左右。

J線是MUNI最古老的活躍鐵路線，自1917年成立以來一直在市場街上或下方運行。它的未來可以說是該機構最大的懸而未決的問題，目前有三個運行方案可供選擇。該機構表示，第一個選項是，保留J線目前被截斷的路線；第二種選擇是運行從Balboa Park到Embarcadero車站的完整 J路線，每15分鐘一班；第三種選擇是僅在晚上恢復 J 線的地鐵服務。

目前尚不清楚如果該機構的董事會批准第一個選項，縮短的路線將保持多久。這樣的決定可能會永久的改變J路線的乘客出行路線，從而使原本的乘客遠離搭乘MUNI。如果本乘車線路縮短或改線的話，會影響到大量乘客的生活便利和出行方便。因J線路MUNI會穿越市場街最不安全且暴力事件頻發的路段，之前的行駛路線讓乘客無需換成就可穿過這段路。如改變線路之後的換乘，無疑給乘客們增加了額外的安全隱患。

另據乘客透露，他們不滿意這樣的線路更改，並呼籲交通局可以聽從他們的建議和聲音之後再做出投票和決議。因為疫情大流行並非所有的交通線路都已恢復，如再把已經恢復的線路截斷的話，這無疑讓習慣乘坐這個路段的乘客進入了選擇私家車還是公共交通的兩難境地，並無形中推高生活成本。

疫情 投票 地鐵

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