初冬舊金山 大手牽小手 周末逛趣味

舊金山咖啡節現場。（美聯社）

儘管進入冬令時，但灣區 的活動還是很多的。無論您是喜歡咖啡 、水晶、植物或流行音樂，總是有些有趣的事情可以做。此外，彈出雜誌（Pop-Up Magazine ）的秋季刊上映，知名主播凱蒂·庫里克 (Katie Couric) 會來到灣區與粉絲見面，並談談她的回憶錄。您也可以帶著家人去喝咖啡和賞水晶，也是別有一番樂趣。

來梅森堡 喝咖啡賞水晶

如果您喜歡咖啡，請前往本周末在梅森堡（Fort Mason）舉辦的第五屆年度舊金山 咖啡節。您可以去看看特色烘焙店和咖啡店，吃一些美味的小吃，像想鱷梨吐司和甜甜圈，參加小組討論，觀看拿鐵製作藝術比賽，並聽聽現場音樂，還提供免費的非咖啡飲料。在梅森堡，您還可以參加2021年舊金山冬季水晶展，購買水晶飾品、水晶球、魔杖、治愈工具、珠寶等，為生活增添正能量。

和凱蒂·庫里克一起重溫回憶

周六，凱蒂·庫里克( Katie Couric)作為她「去那裡圖書之旅」的一部分，會出現在共濟會。她的回憶錄坦率地審視了她的個人生活和她在電視上的四個十年，涵蓋了從911到#MeToo運動的方方面面。她的每個書站之旅都有一位特別的嘉賓，在舊金山站，也將會有一位神秘嘉賓登場。

羞愧現場 與陌生人分享尷尬

大家都有很多令人尷尬的童年時刻，並希望一直沒有人會發現。現在想像一下，在舞台上、在一群陌生人面前大聲分享這些故事。在Mortified Live，你會聽到其他人分享日記、信件、家庭電影等等，也許你會對自己年輕時的尷尬感覺好一些。