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排華法案爭議 黃少雄要趙良方口頭道歉

記者王子涵╱聖荷西報導
黃少雄表示，他很驕傲自己是一名有中國血統的美國人。（黃少雄個人網站）
黃少雄表示，他很驕傲自己是一名有中國血統的美國人。（黃少雄個人網站）

「我很感謝副市長趙良方能夠發表公開聲明，澄清和認可排華法案（Chinese Exclusion Act）是種族歧視。但作為公眾人物和政府官員，她需要在下一次的庫比蒂諾市議會會議上，口頭發表澄清聲明。」前庫比蒂諾市長黃少雄（Gilbert Wong）說，「我並不是在找她麻煩，我只是需要她再澄清一次，她需要為副市長的頭銜負責。」

黃少雄表示，在疫情大流行期間，每一個擁有亞裔面孔的人都飽受著歧視和苦難。「黃皮膚的人根本不受歡迎。」

「我相信趙良方從學術上是在解釋排華法案的兩面性。但是華裔移民在過去經受了太多的苦難，為了得到國會對於排華法案的道歉我們付出了太多心血。我們的目的就是讓人們知道這是一條種族歧視的法案。」黃少雄說。

黃少雄對於趙良方反對種族批判理論（Critical Race Theory, CRT）並沒有發表評論，只表示CRT理論與排華法案的評價不能混為一談。

現任庫比蒂諾副市長趙良方在一個名為「庫比蒂諾家長」的非公開討論群組中，稱排華法案的主要成因並不是「種族歧視」，當時緊張的勞工關係是導致事件發生的主要原因。由於雙方意見不一，黃少雄與另一位反對家長被群管理員踢出群組。黃少雄表示這是不公平的。

「我不知道有怎樣心態的人會認為排華法案不是種族歧視，甚至認為通過它會有一些好的理由」，家長Yi Ding說，「此外，2000名家長都收到了這封電子郵件，其中大部分還是亞裔美國人—這絕對是我沒有想到的。」

趙良方並沒有就黃少雄的言論直接表態。不過她認為黃少雄的要求並不合理，她不會在市議會的會議上再次道歉。

黃少雄（左5）現任山麓-迪安薩社區大學學區董事會成員。（黃少雄個人網站）
黃少雄（左5）現任山麓-迪安薩社區大學學區董事會成員。（黃少雄個人網站）

種族歧視 亞裔 美國

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