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整合人才 史丹福開設能源探索項目

記者王子涵╱史丹福報導
史丹福大學成立能源探索項目。（史丹福校報）
史丹福大學成立能源探索項目。（史丹福校報）

史丹福大學普雷特科能源機構（Precourt Institute for Energy）日前宣布，將建立能源探索項目。

「這簡直太棒了。」項目顧問委員會成員伍德沃德（Jane Woodward）說，「這是我31年以來向人們所倡導的。」

能源探索項目意在成為一個簡單易得的服務項目，成為史丹福學生與各種能源相關資源的橋梁。

根據伍德沃德的說法，能源探索項目將努力將各個學科、部門的人才聯繫起來。「如果你是一個對能源解決方案感興趣的學生，我們的目標就是幫助你獲得史丹福大學可以提供的工具和資源。」伍德沃德說。

「你可以從技術角度、政策、金融或是經濟的角度來看待能源。」項目總管格拉格（Diana Gragg）說，「能源與所有人都息息相關。」

加州州長紐森（Gavin Newsom）12日宣布，加州在2021年聯合國氣候變化會議上，正式加入國際替代石油天然氣聯盟。

法國、愛爾蘭、瑞典、格林蘭、威爾士和加拿大作為核心成員簽署了協議，承諾停止汽油和天然氣的生產，這與2015年國際巴黎氣候協議的目標一致。

加州、新西蘭、葡萄牙成為第二級成員，這意味著該組織承認加州已經開始有效的策略減少石油和天然氣的產量。

史丹福大學的能源探索項目與該協議的目標不謀而合。格拉格表示，所有研究領域的學生和畢業生都可以利用該項目的資源尋找機會。他補充說：「我們希望這是個簡單易得的項目。」

從2022年秋季開始，史丹福大學還會以大學主題宿舍的形式推出一個能源主題的宿舍。宿舍裡的學生將並排住在一個專注於可持續能源的環境中，來自不同學科的學生可以暢快地互相交流。

加州 史丹福大學 天然氣

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