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非牟利團體「清理湖泊」 太浩湖撈出近2萬磅垃圾

編譯組／綜合12日電
非牟利團體從太浩湖撈出近2萬磅垃圾 工作尚未完成。（電視新聞截圖）
非牟利團體從太浩湖撈出近2萬磅垃圾 工作尚未完成。（電視新聞截圖）

儘管新冠病毒疫情仍在肆虐，還有大規模的野火及早季的降雪，那些為清理太浩湖整個72哩長的湖岸線所做的史無前例的努力卻繼續一往無前地在進行：自5月中旬以來，非牟利組織 「清理湖泊」（Clean Up the Lake）一直在清除太浩湖整個湖岸線上的垃圾。截至10日，它在過去六個月中沿超過43.5哩的湖岸線，從水中撈出了1萬8215磅的垃圾。

「清理湖泊」創始人和執行董事韋斯特（Colin West）在談到他的團隊時說：「我被他們的堅韌不拔所震撼，說他們辛勤工作絕對太過輕描淡寫了。」

潛水員沿深達25英尺的湖岸線找到了在作為熱門度假地點的湖泊中通常會被發現的東西：塑料瓶、啤酒罐和太陽鏡。他們還發現了一些意想不到的物品，如撲克籌碼、國際駕照、玩具BB槍和燒烤架。

72哩的清理工作自5月14日開始以來，該團隊至少清除了2萬1091件垃圾。他們將垃圾裝入一個大約12英尺長、6至7英尺高的貨櫃車中，在過去六個月中，貨櫃車已被裝滿好幾次。「我們每周都會裝滿那輛12英尺長的有蓋拖車，」韋斯特說。

在運走垃圾之前，「清理湖泊」對這些垃圾進行了分類及研究，以便更好地了解它們對湖泊聞名的清澈水質有何影響，並發布戰略性信息，告知公眾亂扔垃圾的後果。

該非牟利組織仍有剩餘的28哩湖岸線需要清理，表示會在冬季太陽出來的日子行動。天氣將最終決定該組織行動的結束時間，但韋斯特希望是在2月底。

清理活動的資金來自不同的地方，包括Vail度假村及其他基金會。非牟利組織「太浩基金」最終從超過135個個人和企業收集了捐款，其中太浩藍伏特加酒提供了10萬元。

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