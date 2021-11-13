蒙多西諾湖水庫 恐成加州第一個乾涸的主要水庫

蒙多西諾湖水庫已縮小到像一個大池塘，官員擔心，它會成為加州第一個乾涸的主要水庫。（Getty Images）

蒙多西諾湖水庫（Lake Mendocino）曾經是一個儲水豐沛的水庫，灌溉著蘇諾瑪縣和蒙多西諾縣的葡萄園和別墅，但現在已縮小成一個蜷縮在沿海山丘下的大池塘。

加州 很少有像北加州酒鄉一樣連續兩年遭受乾旱嚴重打擊的地方。居住在海茲堡（Healdsburg）到尤凱谷（Ukiah Valley）之間俄羅斯河（Russian River）上游地區的數萬居民仰賴蒙多西諾湖水庫的供水，他們已經有數個月用水受到限制，最高被迫節水50%，葡萄園也得不到灌溉。

加州官員警告，蒙多西諾湖可能會是加州現代第一個乾涸的水庫，儘管過去幾周的降雨已使水庫水位脫離10月的最低點，但儲水量仍低於20%。官員擔心，這個雨季可能無法提供足夠明年使用的雨水。

儲水量最高可達12萬2400畝呎的蒙多西諾湖，本周儲水只剩1萬9500畝呎。1畝呎水約為加州兩戶人家一年的用水量。當地居民需要另外2萬5000畝呎到4萬畝呎的水才能度過明年乾燥的夏秋。

加州水資源管理局（Water Resources Control Board）副局長艾克達（Erik Ekdahl）說：「這是十分令人擔憂的狀況，我們不能讓當地所有人口無水可用，必須即刻想出解決辦法。」

加州州長紐森 （Gavin Newsom）今年4月視察蒙多西諾湖，宣布了加州第一個乾旱緊急狀態 令。

當地水利局最近得知，供應蒙多西諾湖水庫30%水量的太平洋瓦電（PG&E）水力發電廠因變壓器問題，已經停工至少18個月，這段期間只能提供少量取自當地流域的河水給水庫。如果水庫乾涸，這個盆地使用水庫供水的城鎮將無水可用。

海茲堡水利局已經要求居民和企業節水40%，但水利局局長克勞利（Terry Crowley）說：「這不是我們明年夏天是否會採取節水措施的問題，而是要節水到什麼程度的問題。」

蒙多西諾湖以北小鎮紅木谷（Redwood Valley）在失去水庫供水後，當局已實施用水上限措施，而且必須向其他地區買水供居民使用。周邊地區，如海茲堡和柯洛維德爾（Cloverdale）等城鎮獲得來自水庫和下游河流的水也愈來愈少，用水必須配給。