誤信荷姆斯？退休基金經理賠110萬

荷姆斯面臨著12項欺詐重罪的指控。（記者王子涵／攝影）

一名來自德州 已退休的基金經理艾森曼（Alan Eisenman），周三在荷姆斯欺詐案的庭審中痛苦地講述了他在該公司的投資 損失，但盡量避免了在陪審團前重複希望荷姆斯（Elizabeth Holmes）入獄的想法。

艾森曼告訴陪審團，他和家人在2006年向Theranos投資了110萬元。他對荷姆斯不提供任何有關Theranos公司信息的做法感到沮喪，儘管這一行為引起了他的懷疑，但是根據荷姆斯和前委員長巴爾瓦尼（Sunny Balwani）的說法，艾森曼在2013年又追加了10萬元的投資。

艾森曼曾在法庭外發表言論，稱希望荷姆斯被監禁。在他出庭作證之前，沒有陪審團在場的情況下，雙方的律師討論了這一言論可能對庭審的影響。檢察官博斯迪克（John Bostic）告訴法官達維拉（Edward Davila），政府不會尋求艾森曼任何關於希望荷姆斯入獄之類的言論。達維拉提醒陪審團，任何對於荷姆斯是否有罪的決定不能考慮她可能受到的懲罰，法官將對她量刑。

受理荷姆斯案的聖荷西聯邦法院。（官網截圖）

艾森曼在訴說他的證詞中常帶著痛苦的語氣，並對荷姆斯律師的盤問感到憤怒，但他對於判決結果沒有做出任何評論。

荷姆斯在19歲時創立了Theranos血液檢測 公司，她被指控欺詐投資者數億元。她謊稱驗血儀只需要幾滴血液就可以進行全方位的血液檢測。她和她的同案被告、前公司委員長巴爾瓦尼否認了這項指控。巴爾瓦尼將於明年受審。

荷姆斯目前正面臨著20年刑期的指控，以及275萬元的罰款。