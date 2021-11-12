老兵去年被騙逾6600萬…退伍軍人節 加州總檢察長籲防詐騙

總檢察長邦塔呼籲退伍軍人提防詐騙。（本報檔案照片）

在退伍軍人節（老兵節）時，加州 總檢察長邦塔（Rob Bonta）發出新聞通告，呼籲退伍老兵及家屬要提防詐騙，因為有詐騙集團 專門向退伍軍人下手。

根據美國聯邦貿易委員會（FTC）最近的一份報告，去年全國退伍軍人被詐騙而損失的金額超過6600萬元。

邦塔表示，詐騙犯的目標經常就是退伍軍人或者是那些希望支持退伍軍人慈善機構。時值退伍軍人節，邦塔強調，退伍軍人及其家人對國家做出的犧牲和貢獻，因此自己也會盡全力保護他們。

「我們正在發布今天的消費者警報（consumer alert），提供有關如何識別、避免常見騙局的提示，這些騙局針對的是我們國家的英雄，和那些支持退伍軍人慈善機構的人。」

有些詐騙會偽裝成聯邦的退伍軍人事務部（Department of Veteran Affairs），或者是其他一些退伍軍人的機構，來向退伍軍人、家屬取得信任，從而詐取錢財。比較常見的就是對於退伍軍人的買房貸款優惠詐騙；騙取退伍軍人的個人信息，從而盜刷信用卡等；老年的退伍軍人的退休金 詐騙也很常見，包括轉移資金至信託，或者是交昂貴的申請費去申請退休金等。

也會有人假扮成退伍軍人、利用軍隊的許多服裝、標誌的形象，來和退伍軍人「套近乎」，從而讓他們購買昂貴的產品等。

在退伍軍人節日期間，也會有許多人想要捐贈、支持退伍軍人。總檢察長呼籲民眾要小心提防一些假扮成非盈利機構的詐騙團夥。

更多的防詐騙細節可以查看：https://oag.ca.gov/news/press-releases/veterans-day-attorney-general-bonta-warns-against-scams-targeting-veterans-and。