防冬季疫情復燃 紐森籲做好準備

州長紐森表示，加州已經開始為這個冬季的疫情做準備，並再次呼籲民眾接種疫苗。（美聯社）

州長紐森 （Gavin Newsom）11日表示，加州 已經開始準備醫療儀器和招聘合約醫護人員，為冬季可能出現的新一波新冠病例激增做準備。

與美國其他州相比，加州目前的新增病例和住院人數相對來說仍然較少。但是紐森警告，儘管加州有74%的居民已至少接種一劑新冠疫苗 ，但大家應該為另一個嚴峻的冬季做好準備。

加州整體住院人數雖然比8月底的最高峰減少了約一半，但某些地區的病例已反彈回升，尤其是中谷和包括洛杉磯縣和聖伯納汀諾縣在內的南加州。紐森說：「我們已經看到一些令人擔憂的跡象。」

加州今年秋季初期的新增病例率是全美最低，但現在退為第16名，確診率已從6月時的不到1%，回升到現在的2.3%。

紐森已簽署了一項有效期到明年3月31日的行政命令，允許外州醫護人員到加州照顧病人、允許急救技師和其他特定人士繼續為民眾注射疫苗和提供相關服務，以及保持醫療院所的靈活性，例如允許停車場設置為疫苗接種站。

除了對增加的病例感到憂慮之外，加州衛生官員還擔心，在前幾個月接種的疫苗效力開始減弱時，寒冷的天氣和假期會讓人們聚集在室內，提高感染的風險。

加州衛生廳發出聲明說：「我們在過去兩年中學到的教訓是，新冠病毒會趁我們放鬆警惕時發威。」

現在的疫情模型仍預測加州下個月整體的住院人數和加護病房病例會繼續下降，感染率也會繼續下降。不過，舊金山加大傳染病學教授必本賓多明哥（Kirsten Bibbins-Domingo）表示，除非有更多人接種補強針，否則，即使是已接種疫苗者也有可能感染高傳染性的delta變種病毒。

必賓斯多明哥還表示，由於加州幅員遼闊，地理和人口結構十分多元化，各地條件差異極大，加上許多人已厭倦了戴口罩和隔離，這些都會影響加州的疫情模型。她說：「有許多地方的疫情模型已經可以看出住院人數正在增加。」

紐森11日在洛杉磯一個疫苗接種診所以歐洲和美國多個州病例回升為例，呼籲民眾接種疫苗，包括5到11歲的兒童，同時呼籲符合資格的成人儘快接種補強針。紐森已於10月27日接種了補強針。