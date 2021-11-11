舊金山社區青年中心新樓 列治文區動土

眾多政要出席動土儀式。（記者李晗 / 攝影）

服務舊金山 青少年的非盈利機構「社區青年中心」（CYC），在華裔 聚居的列治文區（Richmond）的新中心大樓正式動土，預計一年半到兩年後能夠正式開門營運。

11月10日，眾多政要官員和社區青年中心的行政主任溫靜婷（Sarah Wan）出席動土儀式。市長布里德（London Breed）、州議員丁右立、市議員陳詩敏、前市議員李麗嫦等也先後致辭。

這個新的社區中心位於Clement街952號，兩層的建築將會進行翻新，全部面積大約是7000多平方呎，也有一個屋頂的活動空間。這裡將會提供工作培訓發展項目，也會有計算機學習俱樂部，社區共享空間等。此外還會有行政辦公室以及舉辦活動項目空間。

布里德表示，自己很高興能夠參加列治文區這個中心大樓的動土儀式。「50多年來，社區青年中心一直為舊金山的青年和家庭提供服務，今天的動土儀式標誌著中心致力於為舊金山西面社區提供永久性服務。」

加州 議員丁右立選區也包含列治文區。他致辭時說，社區青年中心為列治文區做了許多貢獻。「我很高興成為他們在沙加緬度的代表者，為他們的新中心爭取到了250萬元的州府撥款。」他強調，這項投資將確保社區青年中心的積極影響力可以世代延續下去。

目前該大樓項目也還在募資當中。詳情可見網站：https://www.cycsf.org/donate/richmond-hub-capital-campaign/。社區青年中心在主流政界和華裔社區內都有重要影響力，提供眾多社區服務。許多亞裔的罪案受害者也會轉介給社區青年中心，中心可以向受害者提供心理輔導以及其他服務。