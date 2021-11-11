柏加大橄欖球隊99%接種 驚爆44人感染

柏克萊加大橄欖球隊金熊隊，傳出44名球員和教職員染疫。（Getty Images）

柏克萊加大 橄欖球隊加州金熊隊（Cal Golden Bears）傳出球員大規模集體感染新冠肺炎，44名球員和教職員檢測 結果呈陽性，導致原訂13日與南加大（USC）的比賽延後。金熊隊隨後表示，與南加大的比賽已重新安排於12月4日在柏克萊紀念球場（Memorial Stadium）舉行。

比賽延後和病毒檢測政策引起金熊隊球員的憤怒。該隊四分衛加柏斯（Chase Garbers）早先在推特上表示，柏克萊加大衛生服務中心（University Health Services，簡稱UHS）稱，鑑於球隊的疫苗 接種率高達99%，他們不需要接受檢測。

那麼，究竟是什麼造成現在的集體感染？

根據柏克萊加大的政策，學生或教職員在完全接種疫苗後的六個月內無需接受定期的監測篩檢，但在六個月結束時必須接受檢測，若呈陰性，接下來的90天內也無需再接受檢測。住在校園內的學生，無論是否已接種疫苗，必須每月定期做檢測。

球隊總監諾頓（Jim Knowlton）9日表示，對於接種疫苗不到六個月的球員來說，他們只有在出現染疫症狀時才需要接受檢測。上周，有部分球員開始出現症狀，檢測後結果呈陽性，柏克萊加大和市衛生局於是決定對球隊所有球員和教職員進行檢測，發現一共有24人檢測呈陽性。本周再進行一次檢測，又有另外20人確診。

由於確診病例超過20例，符合加州職場安全與衛生局（CAL/OSHA）「重大疫情」（major）的定義，迫使柏克萊加大和柏克萊市實施加州檢測措施，規定球隊每周必須進行兩次檢測，直到14天內檢測到的病例少於3例為止。之後每周必須進行一次檢測，直到14天內沒有任何病例為止。

諾頓指出，球隊只有兩人未接種疫苗，這兩人也感染了病毒。

金熊隊球員對必須接受檢測感到沮喪，但諾頓表示，如果有無症狀球員拒絕接受檢測，依柏克萊加大和柏克萊市的規定，他們將無法參加比賽。

對於為何有這麼多已接種疫苗的球員和教職員仍感染病毒，舊金山加大傳染病學家陳子平（ Peter Chin-Hong）表示，鑑於橄欖球是一項接觸性高的激烈運動，他對球隊出現這麼多突破性感染病例並不感到意外。

陳子平說：「疫苗並不能確保高接觸性體育活動的安全，我認為必須同時進行快篩。」