高接種率 灣區今冬疫情 估不會有大量新冠住院病人

專家呼籲未接種疫苗者快接種，並建議免疫功能低下與高危險群打疫苗加強劑。（Getty Images）

上周，灣區 每個縣疫情都重返美國疾病控制防治局制定之 「大量」(substantial)與「高度」(high)層級，隨著天冷與民眾轉入室內，新冠病例已趨穩定。衛生專家預測，灣區冬季月份的新冠確診病例數，會如同季節性與普通感冒人數一樣增加。但因灣區疫苗 高接種率，與其高度防護住院與重症，灣區今冬應不至於出現大量新冠住院病人。

舊金山加大兩位公衛專家盧瑟福(George Rutherford)、甘地(Monica Gandhi)皆不認為，灣區今冬醫院會出現人滿為患情況。但他們卻不同意，灣區大眾應就此忽視確診數增加，即使新冠可能成為區域性流行性疾病，冬季病例數上升情況可能會再次發生。

兩人都認為，居民將因為各縣室內是否強制戴口罩 ，而去關心確診數增減。根據灣區採用政策，一個縣連續3周保持CDC「中等」(moderate)層級之前，不會取消室內口罩的強制要求。新冠層級類別則取決於過去7天內報告的新冠病例數。

不過，甘地指出，除了確診病例數量之外，官員們也應考量住院情況，尤其在大規模接種疫苗之後。她強調，德國等其他國家已不再強調病例數，在大範圍接種疫苗後，更注意住院人數。

但盧瑟福則持不同看法。他表示，英國新冠確診病例與住院治療比例情況，已不再成正比。但此情況在灣區尚未發生。因仍有許多18歲以上未接種疫苗民眾。加州僅有62%人口接種疫苗，代表還有38%人口未接種疫苗或未完全接種。仍須注意確診病例數。灣區大部分郡縣接種率約為75%，由於Delta變種病毒，期望接種率至少得上升至84%。

甘地與盧瑟福都贊同，有染疫風險的免疫功能低下者更可能面臨突破性感染，因此須持續監測病例發生率。甘地指出，在一個確診數較甘地區，若是有突破性感染風險者，應採取防禦措施；免疫功能低下者，需在室內擁擠空間配戴口罩。免疫功能低下的個人病例，仍無法完全脫離與住院治療之間的關係，染疫後無法保證不會住院，因此建議部分抵抗力較低及高危險群體，施打疫苗加強劑。