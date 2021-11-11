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前市議員湯凱蒂 接金山小商業辦公室主任 明年1月就職

記者李晗 / 舊金山報導
前市議員湯凱蒂轉任市府小商業辦公室主任。（議會照片）
前市議員湯凱蒂轉任市府小商業辦公室主任。（議會照片）

曾經擔任舊金山市議員的湯凱蒂（Katy Tang）獲得市長的任命，即將接任舊金山市府小商業辦公室（Office of Small Business）主任。

湯凱蒂在市府內經驗豐富。她擔任過議員助理，隨後在2013年獲得市長委任成為日落區市議員，在後來民選中也勝出，完成四年任期。當時2018年她放棄連任，曾經去過一家律所工作，後來回歸市政府，在機場、衛生局都擔任過官職。

她在聲明中說，期待應用自己過去十多年的政壇經驗，幫助舊金山的小商業通過市政官僚過程，因為許多小商業都在這個過程中苦苦掙扎。她期待這些小商業能夠繼續蓬勃發展，創造就業機會，同時讓社區充滿活力。

小商業辦公室主要負責協助本地小商業的各項申請，提供個案諮詢服務等。小商業辦公室屬於經濟與勞動力發展辦公室旗下，但是辦公室也有自己的委員會（Commission），華裔的許綺玲就是小商業委員。

舊金山市長布里德（London Breed）表示，自己為這項任命感到自豪。她指出，湯凱蒂在舊金山土生土長，大部分職業生涯都為舊金山市民服務，無論是作為民選官員還是公務員。「即使在最具挑戰性的時期，她也不斷為我們的小企業社區而戰。我相信湯凱蒂的經驗、她對舊金山及其企業家的熱情，可以使她勝任這份工作。」

湯凱蒂和布里德曾經也是議會中的議員同事，同時間擔任市議員。二人也是彼此重要的政治盟友。

現任的小商業辦公室主任Regina Dick-Endrizzi已經宣佈退休。湯凱蒂預計將在明年1月上任。

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