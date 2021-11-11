我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

疫苗接種率99% 柏加大橄欖球隊仍爆集體感染

全美100個「房價最貴」郵遞區號 47個在金山灣區

教育委員、地方檢察長罷免 選舉升溫 官員陸續表態

記者李晗 / 舊金山報導
眾多官員對於罷免選舉陸續表態。圖為市長布里德。（記者李晗 / 攝影）
眾多官員對於罷免選舉陸續表態。圖為市長布里德。（記者李晗 / 攝影）

舊金山罷免選舉形勢逐漸升溫，無論是教育委員還是地方檢察長的罷免，不少官員也都陸續表態。

其中，三位教育委員高勵思（Alison Collins）、盧佩思（Gabriela Lopez）以及莫力加（Fauugaa Moliga）的罷免選舉將會在明年2月15日舉行，地方檢察長博徹思（Chesa Boudin）的罷免選舉則是在6月7日舉行。

舊金山市長布里德（London Breed）在本周宣佈了自己支持罷免教育委員，引起熱議。11月10日她在出席活動時也被傳媒追問有關罷免選舉的立場。

布里德強調這是艱難的決定，但是看到許多家庭、學生的情況，倍感心痛，因此支持罷免。去年聯合學區重啟過慢的事情一直備受爭議，許多學生在家上網課被認為效果不好，影響身心發展。

被問及在地方檢察長罷免一事上的立場，布里德則回應表示還沒有做好決定。

上周，加州議員威善高（Scott Wiener）也表態支持罷免三個教委，但是對於地檢長的罷免他則是「不支持」。

也有市議員在三個被罷免教委人選中「部分支持」。楊馳馬（Matt Haney）和盧凱莉（Hillary Ronen）支持罷免高勵思，而孟達文（Rafael Mandelman）則是支持罷免高勵思和盧佩思。

也有議員反對罷免。市議員陳詩敏就反對罷免教委和地檢長。她認為有常規的連任選舉，罷免選舉浪費財政資源。市議會議長華頌善（Shamann Walton）也反對罷免三個教育委員。

此外，博徹思在6月底時高調聘請的地檢處「社區事務總監」陳嘉霖，據悉已經辭去職務，將會回歸市府的經濟與勞動力發展辦公室（OEWD）。當時6月地檢處有發佈聘請的新聞公告，中文傳媒都有報導，博徹思隨即也親自與陳嘉霖在華埠糕餅店亮相與華文傳媒見面。

罷免 教育 舊金山

上一則

疫苗接種率99% 柏加大橄欖球隊仍爆集體感染

下一則

減少噪音、空氣污染 燃氣吹葉機將退出聖荷西

延伸閱讀

舊金山社區青年中心新樓 列治文區動土

舊金山社區青年中心新樓 列治文區動土
3學生陳情 舊金山可能成加州第4個向華裔道歉城

3學生陳情 舊金山可能成加州第4個向華裔道歉城
舊金山罷免地檢長選舉 明年6月7日舉行 博徹思抨擊

舊金山罷免地檢長選舉 明年6月7日舉行 博徹思抨擊
「孩子排第1位」布里德支持罷免舊金山3教委

「孩子排第1位」布里德支持罷免舊金山3教委
邱信福任金山市府律師 華埠熱烈祝賀

邱信福任金山市府律師 華埠熱烈祝賀

熱門新聞

才準備要過兩歲生日的Jasper遭無辜槍擊。（家屬提供）

北加880公路槍戰兩歲華童無辜遭槍殺 母：幫我找出兇手

2021-11-08 19:29
公路上發生槍擊案後，大批警方趕抵現場。（視頻截圖）

北加880公路發生槍戰 華裔童遭流彈波及亡

2021-11-07 14:51

我不窮，但老了住不起矽谷

2021-11-04 02:10
作案過程全被高清的視頻記錄下來。（記者李榮／翻攝）

矽谷老牌台式麵包店遭竊 僑領店主：加州是犯罪者天堂

2021-11-02 17:31
舊金山嶄新豪華老人公寓大廈「Coterie Cathedral Hill」將提供各項貼心服務，租金最高可達每月2萬7000元，預計明年3月開放。(圖取自Coterie Cathedral Hill官網)

舊金山將建豪華老人公寓 月租最高2.7萬 服務高檔

2021-11-05 02:00
家住佛利蒙、23個月大的華裔兒童Jasper Wu，6日在屋崙高速路的一輛車內，被流彈擊中，不幸身亡，震驚社區，民眾紛紛表示悲痛和惋惜。（家人供圖）

華童父從中國趕來 父子從未見過面

2021-11-09 02:19

超人氣

更多 >
獨家／中國留學生鄭少雄 芝大校園遭搶劫槍殺

獨家／中國留學生鄭少雄 芝大校園遭搶劫槍殺
芝大槍擊遇害者 為來自中國四川留學生鄭少雄

芝大槍擊遇害者 為來自中國四川留學生鄭少雄

2022納稅年度 夫妻可少「稅」一些了

2022納稅年度 夫妻可少「稅」一些了
奧地利出奇招 妓院提供疫苗 接種還「免費服務30分鐘」

奧地利出奇招 妓院提供疫苗 接種還「免費服務30分鐘」
成人都打輝瑞補強針 感恩節前估獲准

成人都打輝瑞補強針 感恩節前估獲准