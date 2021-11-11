教育委員、地方檢察長罷免 選舉升溫 官員陸續表態

眾多官員對於罷免選舉陸續表態。圖為市長布里德。（記者李晗 / 攝影）

舊金山罷免 選舉形勢逐漸升溫，無論是教育 委員還是地方檢察長的罷免，不少官員也都陸續表態。

其中，三位教育委員高勵思（Alison Collins）、盧佩思（Gabriela Lopez）以及莫力加（Fauugaa Moliga）的罷免選舉將會在明年2月15日舉行，地方檢察長博徹思（Chesa Boudin）的罷免選舉則是在6月7日舉行。

舊金山市長布里德（London Breed）在本周宣佈了自己支持罷免教育委員，引起熱議。11月10日她在出席活動時也被傳媒追問有關罷免選舉的立場。

布里德強調這是艱難的決定，但是看到許多家庭、學生的情況，倍感心痛，因此支持罷免。去年聯合學區重啟過慢的事情一直備受爭議，許多學生在家上網課被認為效果不好，影響身心發展。

被問及在地方檢察長罷免一事上的立場，布里德則回應表示還沒有做好決定。

上周，加州議員威善高（Scott Wiener）也表態支持罷免三個教委，但是對於地檢長的罷免他則是「不支持」。

也有市議員在三個被罷免教委人選中「部分支持」。楊馳馬（Matt Haney）和盧凱莉（Hillary Ronen）支持罷免高勵思，而孟達文（Rafael Mandelman）則是支持罷免高勵思和盧佩思。

也有議員反對罷免。市議員陳詩敏就反對罷免教委和地檢長。她認為有常規的連任選舉，罷免選舉浪費財政資源。市議會議長華頌善（Shamann Walton）也反對罷免三個教育委員。

此外，博徹思在6月底時高調聘請的地檢處「社區事務總監」陳嘉霖，據悉已經辭去職務，將會回歸市府的經濟與勞動力發展辦公室（OEWD）。當時6月地檢處有發佈聘請的新聞公告，中文傳媒都有報導，博徹思隨即也親自與陳嘉霖在華埠糕餅店亮相與華文傳媒見面。