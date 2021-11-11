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特殊需求華人：在巴洛阿圖咖啡館找到第一份工作 真好

記者李榮／巴洛阿圖報導
Ada's Café創辦人佛羅霍芙（中）希望替殘疾人士打造學習、融入社會的空間。（記者李榮／攝影）
Ada's Café創辦人佛羅霍芙（中）希望替殘疾人士打造學習、融入社會的空間。（記者李榮／攝影）

巴洛阿圖圖書館前的市府所有空間上，有一間很特別的咖啡館「Ada's Café」，館內的員工絕大多數是有唐氏綜合症、自閉症譜系障礙、創傷性腦損傷殘疾人士。他們憑藉自己的努力，希望自己賺錢並且服務社會。父母來自台灣的華人第二代、現年23歲的韓詩敏（Jasmine Han）數周前成功應聘加入Ada's Café，擦桌、端盤，「我從庫比蒂諾的家中搭VTA公車來巴洛阿圖上班。上班很開心，現在還要學習站收銀台。」

Ada's Café創辦人佛羅霍芙（Kathleen Foley-Hughes）工商管理學士學位，曾是好萊塢的活動策畫人。她育有為四個孩子，大兒子Peter與老二Charlie是雙胞胎，二兒子出生時即有殘疾障礙。不過，在面對現實後，佛羅霍芙用堅忍不拔的精神勇敢接受現狀，決心為替殘疾人士提供平台，希望殘疾人士在進入社會工作時，也能享有平等對待。

她回憶，在2014開設Ada's Café之前，自己已經有十多年的餐飲和小企業背景經驗。當時是通過激烈競爭，投標才拿到巴洛阿圖圖書館隔壁的場地。咖啡館平時吸引很多家長、學生、上班族、退休人士前往喝咖啡，「我的目標是為殘疾人提供一個歸屬感，一個讓他們能學習、成長和發展工作技能的安全場所。」

收銀台的工作很不容易，要接觸群眾，還要算錢，但是必要的挑戰。（記者李榮／攝影）
收銀台的工作很不容易，要接觸群眾，還要算錢，但是必要的挑戰。（記者李榮／攝影）

總統拜登也很關心殘疾人的處境，月前曾發文指出：「31年前，當我們通過美國殘疾人法案(ADA)時，我們的國家更接近於實現其對所有人的自由、正義、尊嚴和平等的基本承諾。」佛羅霍芙指出，殘疾人要能真正在社會上工作有許多挑戰，像是她的咖啡館雖屬於非營利機構，但還是得跟鄰近的連鎖咖啡、精品咖啡競爭，「我們所需要的人手又一定比較多，但還好許多客人很支持。」

根據美國勞工統計局的數據，2020年時只有17.9%的殘疾人有就業。殘疾人士，尤其是女性和有色人種，在就業、晉升和收入方面更長期存在差距。以Ada's Café來說，儘管是非營利組織，還是要通過市場機制的試煉。光是2018年，咖啡館的租金就上漲了60%，去年又因為新冠肺炎（COVID-19）的衝擊，業績直接腰斬，且也無法開業，直到今年疫苗普及後才得以重開。

佛羅霍芙指出，即使經營非常艱難，但她還是儘可能提供員工薪水，甚至還招聘新人，像韓詩敏就是剛入職不久的新員工。

「這是我第一份正式的工作。我太喜歡了！之前我到處求職、到處碰壁，很感謝佛羅霍芙有溫柔慈愛的心腸。在這兒我們每一項目都要學著做，收銀員、和客人打招呼、說明菜單、清潔打掃等等。」韓詩敏表示，能夠透過雙手自力更生的感覺非常好，儘管有時候擦桌子抹布沒有擰乾、滴到了客人，但絕大多數客人都不以為意，還反過來鼓勵，「這裡的客人真的都很好。」

佛羅霍芙表示，目前店內大概請了約49位員工，四分之三是殘疾人士。韓詩敏是目前唯一位華人的服務生，另外還有一位會計Howard也是來自中國大陸的華人，「店內有多元化的族群，我們希望展現對於殘疾人士的平等對待。」

韓詩敏（右）找到第一份有薪水的工作，非常開心，「拿到薪水可以出去玩！」（記者李榮...
韓詩敏（右）找到第一份有薪水的工作，非常開心，「拿到薪水可以出去玩！」（記者李榮／攝影）

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