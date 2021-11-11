年底長假將到 聖他克拉拉縣籲打加強劑

聖他克拉拉縣衛生局長柯迪（Sara Cody）呼籲，符合資格的民眾在假期之前先打疫苗加強劑。（記者李榮／翻攝）

新冠肺炎 疫情依然持續，但年底假期出遊與返鄉季節即將到來，聖他克拉拉縣府10日召開記者會呼籲，隨著疫苗 保護作用逐漸減弱，加上假期聚會增加出遊變多，符合資格的民眾應該立即接種疫苗加強劑（booster shots）。

衛生官員表示，新冠肺炎疫苗加強劑適用於幾乎所有年滿18歲及以上的成人。只要距離上次接種輝瑞或莫德納 疫苗已經六個月，或者接種過嬌生疫苗者已經兩個月者，都符合資格。

聖他克拉拉縣府指出，截至11月9日止，聖他克拉拉縣有20萬6765人已經接種了加強劑。但距離感恩節假期不到兩周，許多人準備與家人和朋友出行和聚會，「因此，保護家庭、學校、工作場所和自身的安全變得格外重要。雖然聖縣的社區病例率目前保持平穩，但加州其他地方的病例率正在逐漸增加，而且已經證明最初的疫苗保護作用會隨著時間而減弱。」

「隨著假期的到來，我們希望保護公眾並防止新冠肺炎病例激增，」聖他克拉拉縣衛生局長柯迪（Sara Cody）呼籲，如果符合資格，應該都去接種加強劑，以保護自己、家人和朋友，「現在就去接種加強針，讓您的感恩節聚會更安全。」

聖他克拉拉縣檢測與疫苗主任芬斯特謝柏（Marty Fenstersheib）也表示，目前有足夠的疫苗加強針劑量，並且還可以獲得更多，「打加強劑是一種安全而簡單的方法，可以讓我們親人安全度過假期。」

聖他克拉拉縣府指出，縣府的疫苗都是免費提供給公眾施打，不需要有健康保險，也沒有移民身分的要求。縣府診所持續接受預約，民眾可上網：www.sccfreevax.org。許多地點也已經準備好為沒有事先預約的患者施打加強劑。聖他克拉拉縣提供輝瑞、莫德納和嬌生疫苗。此外，許多醫生診所和藥局都提供新冠肺炎疫苗加強劑。