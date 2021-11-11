我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

疫苗接種率99% 柏加大橄欖球隊仍爆集體感染

全美100個「房價最貴」郵遞區號 47個在金山灣區

年底長假將到 聖他克拉拉縣籲打加強劑

記者李榮／聖荷西報導
聖他克拉拉縣衛生局長柯迪（Sara Cody）呼籲，符合資格的民眾在假期之前先打疫苗加強劑。（記者李榮／翻攝）
聖他克拉拉縣衛生局長柯迪（Sara Cody）呼籲，符合資格的民眾在假期之前先打疫苗加強劑。（記者李榮／翻攝）

新冠肺炎疫情依然持續，但年底假期出遊與返鄉季節即將到來，聖他克拉拉縣府10日召開記者會呼籲，隨著疫苗保護作用逐漸減弱，加上假期聚會增加出遊變多，符合資格的民眾應該立即接種疫苗加強劑（booster shots）。

衛生官員表示，新冠肺炎疫苗加強劑適用於幾乎所有年滿18歲及以上的成人。只要距離上次接種輝瑞或莫德納疫苗已經六個月，或者接種過嬌生疫苗者已經兩個月者，都符合資格。

聖他克拉拉縣府指出，截至11月9日止，聖他克拉拉縣有20萬6765人已經接種了加強劑。但距離感恩節假期不到兩周，許多人準備與家人和朋友出行和聚會，「因此，保護家庭、學校、工作場所和自身的安全變得格外重要。雖然聖縣的社區病例率目前保持平穩，但加州其他地方的病例率正在逐漸增加，而且已經證明最初的疫苗保護作用會隨著時間而減弱。」

「隨著假期的到來，我們希望保護公眾並防止新冠肺炎病例激增，」聖他克拉拉縣衛生局長柯迪（Sara Cody）呼籲，如果符合資格，應該都去接種加強劑，以保護自己、家人和朋友，「現在就去接種加強針，讓您的感恩節聚會更安全。」

聖他克拉拉縣檢測與疫苗主任芬斯特謝柏（Marty Fenstersheib）也表示，目前有足夠的疫苗加強針劑量，並且還可以獲得更多，「打加強劑是一種安全而簡單的方法，可以讓我們親人安全度過假期。」

聖他克拉拉縣府指出，縣府的疫苗都是免費提供給公眾施打，不需要有健康保險，也沒有移民身分的要求。縣府診所持續接受預約，民眾可上網：www.sccfreevax.org。許多地點也已經準備好為沒有事先預約的患者施打加強劑。聖他克拉拉縣提供輝瑞、莫德納和嬌生疫苗。此外，許多醫生診所和藥局都提供新冠肺炎疫苗加強劑。

疫苗 新冠肺炎 莫德納

上一則

史丹福大學 擬擴招25%大學部學生

下一則

特殊需求華人：在巴洛阿圖咖啡館找到第一份工作 真好

延伸閱讀

疫苗接種率99% 柏加大橄欖球隊仍爆集體感染

疫苗接種率99% 柏加大橄欖球隊仍爆集體感染
馬修麥康納反對強制兒童接種 不給2個孩子打疫苗

馬修麥康納反對強制兒童接種 不給2個孩子打疫苗
假期出遊季到來 矽谷衛生官員呼籲注射加強劑

假期出遊季到來 矽谷衛生官員呼籲注射加強劑
史丹福大學考慮 擴招25%大學部學生

史丹福大學考慮 擴招25%大學部學生
福斯資深主播：最瞧不起自己打疫苗卻叫觀眾別打的名嘴

福斯資深主播：最瞧不起自己打疫苗卻叫觀眾別打的名嘴

熱門新聞

才準備要過兩歲生日的Jasper遭無辜槍擊。（家屬提供）

北加880公路槍戰兩歲華童無辜遭槍殺 母：幫我找出兇手

2021-11-08 19:29
公路上發生槍擊案後，大批警方趕抵現場。（視頻截圖）

北加880公路發生槍戰 華裔童遭流彈波及亡

2021-11-07 14:51

我不窮，但老了住不起矽谷

2021-11-04 02:10
作案過程全被高清的視頻記錄下來。（記者李榮／翻攝）

矽谷老牌台式麵包店遭竊 僑領店主：加州是犯罪者天堂

2021-11-02 17:31
舊金山嶄新豪華老人公寓大廈「Coterie Cathedral Hill」將提供各項貼心服務，租金最高可達每月2萬7000元，預計明年3月開放。(圖取自Coterie Cathedral Hill官網)

舊金山將建豪華老人公寓 月租最高2.7萬 服務高檔

2021-11-05 02:00
家住佛利蒙、23個月大的華裔兒童Jasper Wu，6日在屋崙高速路的一輛車內，被流彈擊中，不幸身亡，震驚社區，民眾紛紛表示悲痛和惋惜。（家人供圖）

華童父從中國趕來 父子從未見過面

2021-11-09 02:19

超人氣

更多 >
獨家／中國留學生鄭少雄 芝大校園遭搶劫槍殺

獨家／中國留學生鄭少雄 芝大校園遭搶劫槍殺
芝大槍擊遇害者 為來自中國四川留學生鄭少雄

芝大槍擊遇害者 為來自中國四川留學生鄭少雄

2022納稅年度 夫妻可少「稅」一些了

2022納稅年度 夫妻可少「稅」一些了
奧地利出奇招 妓院提供疫苗 接種還「免費服務30分鐘」

奧地利出奇招 妓院提供疫苗 接種還「免費服務30分鐘」
成人都打輝瑞補強針 感恩節前估獲准

成人都打輝瑞補強針 感恩節前估獲准