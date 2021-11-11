Theranos詐騙案 女患者血檢現男性蛋白質 荷姆斯遭質疑

荷姆斯目前面臨著20年刑期的指控，以及275萬元的罰款。（推特截圖）

Theranos公司的血檢儀曾顯示一位女性患者的血液中含有一種來自於男性體內的蛋白質。如此明顯的錯誤讓公司創始人荷姆斯（Elizabeth Holmes）也難以自圓其說。在日昨的庭審上，一位Theranos前實驗室主管出庭作證，並在隨後的證詞中表示，至少有5萬份血檢結果是無效的。

一份聯邦監管報告顯示，血檢儀會將病人處於重傷或死亡的直接危險中。

Theranos前實驗室主管達斯（Dr. Kingshuk Das）曾告訴荷姆斯，女性血檢結果中有顯著的前列腺特殊性抗原（prostate specificantigen）。此物質是一種與前列腺癌有關的抗原，儘管在女性體內也會發現該物質，但應該是極少量的。

通過這個簡單的例子，達斯想表明Theranos的儀器是很容易發生錯誤的。荷姆斯回應說，她向達斯提供了兩篇文章，描述了患有乳腺腫瘤 女性產生這種蛋白質的罕見現象。

「她的解釋是不合理的。」達斯說。

達斯與2015年入職Theranos，工作 了兩年半。

達斯曾對Theranos公司的流程和技術進行了審查，並將血檢儀「愛迪生」的所有測試結果—約5萬至6萬個全部作廢。「我發現這些儀器不適合臨床使用。」達斯表示。

荷姆斯目前面臨著20年刑期的指控，以及275萬元的罰款。