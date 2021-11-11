有憂鬱症、情緒障礙的人 可打新冠補強針

有憂鬱症和情緒障礙者，有資格注射新冠補強針。（美聯社）

數百萬患有抑郁癥和精神分裂癥等精神疾病的人，現在有資格獲得新冠補強針。

聯邦疾病控製和預防中心在10月份將情緒障礙加入到資格標準中，專家們認為這是重要的補充，肯定了心理和身體健康之間的聯系，而這種聯系往往被公眾所忽視。在這之前，有資格接受補強針的僅限於65歲及以上的成年人、患有免疫力低下疾病的人、以及在高風險或長期護理環境中工作的人。

柏克萊加大傳染病專家斯瓦茨伯格（John Swartzberg）說，這一步驟非常重要，因為心理健康 會影響身體對COVID感染的反應能力。研究發現，有嚴重精神障礙的人更有可能死於冠狀病毒的並發癥。

「做這些假設的原因是我們觀察到，與普通人群相比，患有嚴重精神障礙的人更有可能肥胖、患有糖尿病、患有呼吸道疾病或吸煙」，斯沃茨伯格說。「所有這些都會給人們增加遭受更大不良後果的風險。

根據全國精神健康聯盟的研究，估計有5%的美國 成年人經歷過嚴重的精神疾病。補強針的標準擴大之後，會使數百萬已經完全接種疫苗 的成年人 新近有資格再接種一次。對他們之中的許多人，疫情本身已經釀成了焦慮和抑郁的惡性循環，削弱了他們的控製感，迫使他們不得不對以前可能不會引發壓力的事情做出重大決定。

抑鬱症和精神分裂症等情緒障礙會影響人們的睡眠和飲食。根據美國國家心理健康研究所，身體癥狀包括疲勞、體重變化、疼痛、痙攣或沒有明確身體原因的消化問題。社會決定因素也像身體健康一樣影響著心理健康。例如，食物和住房不安全會使人們面臨更高的情緒障礙風險，這反過來又導致了低收入人群和有色人種在健康方面的差距。

但斯沃茨伯格說，這種補強針並不一定適用於輕微情緒障礙的人。補強針的目的是為那些精神健康狀況嚴重到足以改變其免疫反應的人提升免疫力。

加州公共衛生官員正在敦促居民在假期前去打補強針，並為5至11歲的兒童接種疫苗。輝瑞公司9日還要求聯邦官員將補強針的資格擴大到所有成年人。