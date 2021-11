灣區通膨率創3年來新高 民生物資齊漲

灣區10月通貨膨脹率創三年以來新高。(Getty Images)

灣區 10月生活成本大增,對經濟復甦微弱的灣區來說,是一項令人憂慮的新負擔。

聯邦勞工 統計局(U.S. Bureau of Labor Statistics)10日公布的最新統計數字顯示,與去年10月相比,灣區今年10月的通貨膨脹率為3.8%。

根據聯邦勞工統計局對灣區最新消費者物價趨勢的評估,再加上灣區4月的通膨率同樣高達3.8%,灣區目前的通膨程度是自2018年通膨率達到4.5%以來的最高。灣區10月的通膨率比今年初高出近兩倍,2月的通膨率只有1.6%。

報告指出,全美目前通膨率高達6.2%,增加速度是自1990年底以來最快。

燈塔經濟(Beacon Economics)經濟學家桑柏格(Christopher Thornberg)說:「通貨膨脹會持續存在,不會消失。」

經濟學家:通膨並非「暫時性」

部分經濟學家認為,通膨不會像聯邦儲備局(Federal Reserve )主席鮑爾(Jerome Powell)最近所暗示的,是一種會迅速消失的暫時現象。

第一信託顧問公司(First Trust Advisors)首席經濟學家維斯柏瑞(Brian Wesbury)說:「通貨膨脹顯然已經成為問題,聯邦儲備局聲稱它只是『暫時性』的,這個說法愈聽愈荒謬。」

桑柏格警告,拜登透過由政府投資基礎建設刺激經濟的作法,可能會加劇通膨問題,因為會有額外的美元在國內流通。他說:「拜登的作法是火上加油,而鮑爾則想再倒更多的油。」

汽油是灣區10月價格上漲幅度最大的物資。(Getty Images)

聖荷西信使報(Mercury News)對聯邦勞工統計局這份報告進行分析後發現,包括肉類在內的食品、無鉛汽油、公用事業提供的電力和天然氣成本的上升,是造成灣區消費者物價指數上漲的主要推手。

供應鏈 影響 成本轉嫁消費者

巴洛阿圖「加州經濟持續研究中心」(Center for Continuing Study of the California Economy)主任勒維(Stephen Levy)說:「供應鏈的影響非常大,因為卡車司機和碼頭工人的工資愈來愈高,因此,將東西送到消費者手上的成本也愈來愈高。」

總部位於舊金山的西部銀行(Bank of the West)首席經濟學家安德森(Scott Anderson)表示,10月通膨率大幅上升,首當其衝的就是消費者。他說:「企業正成功地將供應鏈瓶頸和工資增加產生的高成本轉嫁給消費者。」

以下是灣區10月份價格上漲最明顯的民生物資:

● 普通無鉛汽油上漲40.2%;

● 二手車上漲25.6%;

● 天然氣上漲21.7%;

● 魚、肉、雞蛋上漲13.6%;

● 住宅電費上漲9.1%;

● 糧食整體成本上漲5.6%,主要是因為家庭消費食品價格上漲7.1%。