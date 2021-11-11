灣區通膨率創3年來新高 民生物資齊漲

灣區10月通貨膨脹率創三年以來新高。（Getty Images）

灣區 10月生活成本大增，對經濟復甦微弱的灣區來說，是一項令人憂慮的新負擔。

聯邦勞工 統計局（U.S. Bureau of Labor Statistics）10日公布的最新統計數字顯示，與去年10月相比，灣區今年10月的通貨膨脹率為3.8%。

根據聯邦勞工統計局對灣區最新消費者物價趨勢的評估，再加上灣區4月的通膨率同樣高達3.8%，灣區目前的通膨程度是自2018年通膨率達到4.5%以來的最高。灣區10月的通膨率比今年初高出近兩倍，2月的通膨率只有1.6%。

報告指出，全美目前通膨率高達6.2%，增加速度是自1990年底以來最快。

燈塔經濟（Beacon Economics）經濟學家桑柏格（Christopher Thornberg）說：「通貨膨脹會持續存在，不會消失。」

經濟學家：通膨並非「暫時性」

部分經濟學家認為，通膨不會像聯邦儲備局（Federal Reserve ）主席鮑爾（Jerome Powell）最近所暗示的，是一種會迅速消失的暫時現象。

第一信託顧問公司（First Trust Advisors）首席經濟學家維斯柏瑞（Brian Wesbury）說：「通貨膨脹顯然已經成為問題，聯邦儲備局聲稱它只是『暫時性』的，這個說法愈聽愈荒謬。」

桑柏格警告，拜登透過由政府投資基礎建設刺激經濟的作法，可能會加劇通膨問題，因為會有額外的美元在國內流通。他說：「拜登的作法是火上加油，而鮑爾則想再倒更多的油。」

汽油是灣區10月價格上漲幅度最大的物資。（Getty Images）

聖荷西信使報（Mercury News）對聯邦勞工統計局這份報告進行分析後發現，包括肉類在內的食品、無鉛汽油、公用事業提供的電力和天然氣成本的上升，是造成灣區消費者物價指數上漲的主要推手。

供應鏈 影響 成本轉嫁消費者

巴洛阿圖「加州經濟持續研究中心」（Center for Continuing Study of the California Economy）主任勒維（Stephen Levy）說：「供應鏈的影響非常大，因為卡車司機和碼頭工人的工資愈來愈高，因此，將東西送到消費者手上的成本也愈來愈高。」

總部位於舊金山的西部銀行（Bank of the West）首席經濟學家安德森（Scott Anderson）表示，10月通膨率大幅上升，首當其衝的就是消費者。他說：「企業正成功地將供應鏈瓶頸和工資增加產生的高成本轉嫁給消費者。」

以下是灣區10月份價格上漲最明顯的民生物資：

● 普通無鉛汽油上漲40.2%；

● 二手車上漲25.6%；

● 天然氣上漲21.7%；

● 魚、肉、雞蛋上漲13.6%；

● 住宅電費上漲9.1%；

● 糧食整體成本上漲5.6%，主要是因為家庭消費食品價格上漲7.1%。