黃潔宜轉戰競選加州眾議員募款餐會 台美人力挺

社區人士挺黃潔宜參選加州眾議員。（記者李榮／攝影）

佛利蒙第一選區現任市議員黃潔宜（Teresa Keng）明年將轉戰競選加州 眾議員，多位台美人也表態支持、替她舉行募款餐會，募得1萬多元。黃潔宜指出，加州的治安與教育 是社區最關心，也是感受最深、最沉重的兩大問題，因此希望能更上一層樓進入州層級，改變州的政策與立法。

黃潔宜來自台灣，國中畢業後來美，大學唸的是洛杉磯加大（UCLA）經濟系，後又取得加州的中醫碩士，並曾考取中醫執照。她與曾服役美軍的夫婿Robert Keng育有兩個小孩，一家人在佛利蒙居住多年。一度曾擔任地產經紀人的黃潔宜，長期在北佛利蒙經營台式餐廳「Milk & Honey Cafe迦南廚坊」，前幾年又以黑馬之姿當選佛利蒙市議員。

僑領傅紅玉、僑務委員李漢文、僑務諮詢委員周信結等人組織這次黃潔宜募款的活動。李漢文指出，當日募款超過1萬元，籌款活動沒有廣邀大眾，只找了兩桌台美人菁英。另外，前聖荷西 市議員哈米斯（Johnny Khamis）、現任聖他克拉拉市市長吉爾莫（Lisa Gillmor）、社區人士孫曉光等也到場支持。

李漢文表示，大家都可以看出加州在方向上有很多問題，而黃潔宜出身基層，也非常關心社區，會傾聽華人的意見，是非常理想的候選人。另一方面，黃潔宜向來關心教育，現在還在攻讀教育博士，在教育政策上也有許多想法。她呼籲大家團結，將黃潔宜送進眾議會。

支持黃潔宜的台僑表示，黃潔宜會講台語、國語、英文、廣東話，而且非常關心大家，社團有活動時黃潔宜也都積極參與，很高興看到黃潔宜能夠挑戰更高的層級。

黃潔宜指出，自己本身就是家長，能體會加州在教育規畫與資源上的不足。目前她正在聖荷西州立大學（SJSU）就讀教育領導的博士班，就是希望更能掌握各級學校的需求，期待將來能在州政府的層級改變加州公立教育系統。希望加州能撥更多的預算給教育，並且提供免費的學前教育，從根本上降低不同背景家庭的學習差距，同時也要幫助中小企業繼續從疫情中復甦，繼續成長。