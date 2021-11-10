柯瑞狂砍50分10助攻 勇士登頂聯盟榜首

柯瑞狂砍50分10助攻，勇士9勝1負，登頂聯盟榜首。（記者劉先進 ／攝影）

金州勇士 主場8日晚在上半場落後15分的情況下逆轉，以127比111戰勝亞特蘭大 鷹隊，取得五連勝，目前戰績為9勝1負，高居聯盟第一。勇士五人上雙，柯瑞 發揮出色，在35分鐘內28中14，三分球19中9，罰球13全中，狂砍50分7籃板10助攻3抄截1蓋帽2失誤。

柯瑞也成為過去40年、繼籃網球星哈登（James Harden）之後，唯一在35分鐘或者更短的時間中入帳50分10次助攻的球員。

據數據專家Justin Kubatko的統計，柯瑞生涯已經有35場比賽至少命中9個三分，比排名第二到第六位的球員加起來還多。

柯瑞賽後說，上場時沒有想著一定要拿到某個分數。球隊開端不錯，但崔•楊（Trae Young）手感火熱，開始打出一輪衝擊波。球隊在第二節結束時有足夠的活力，將比分追回來。第三節，一切都開始好轉，投籃開始命中，防守端也鎖死對方，創造失誤，每個人都參與其中，球隊開始爆發。

對於球隊被認為是西區頂級強隊的說法，柯瑞表示，雖然很好聽，但並不影響大家對自己的看法，也不影響球隊對進入例行賽後對自己的看法。大家想有一個好的開始，任何時候你都在談論成為冠軍爭奪者。「你不可能在11月贏得冠軍，但你肯定可以很快不讓自己思考複雜局面。就像去年一樣，朝著正確的方向發展，我們顯然只打了10場比賽，還有很漫長的賽季，但希望我們每晚都能成為贏球的威脅，無論和誰對陣。」

教頭柯爾稱讚說，坐在場邊看柯瑞得到50分，是一件永遠不會厭倦的事情。「我希望大家在看球時，意識到知道柯瑞多麼有競爭力。他一次又一次地迎難而上，因為他喜歡挑戰。今晚是一個巨大的挑戰，落後15分，對手是一支非常有天賦的球隊，他們去年打進了東部決賽，我們需要一場勝利，整個過程中，柯瑞的競爭力和技術都得到了充分展示。」

鷹隊教練麥克米蘭（Nate McMillan）表示，不能讓柯瑞有空間，要始終緊貼他防守。如果防守者給他任何移動或奔跑的空間，他的球就投射得非常快。他和聯盟中任何一個人一樣，善於利用掩護，給了他空間，他就會在面前投籃。「你必須緊貼防守，不能放鬆。防守者有幾次跟丟了他，他投出一些令人難以置信的投籃。所以大個子需要在掩護時防守。當他無球跑位的時候，就是真正要開始防守的時候，因為他在沒球在手的情況下，動作不亞於聯盟中的任何人。」

鷹隊明星後衛崔•楊20中11得到28分3籃板9助攻，上半場頻頻利用擋拆等方式得分，但下半場得分不多。柯爾說，崔•楊上半場有點撕碎了勇士的防守。勇士嘗試了一些新的策略，包括突襲包夾等方法。試圖搶斷球權。但對方是一隻有天賦的球隊，他們有卡佩拉（Clint Capela）和柯林斯（John Collins ）兩人可以空接扣籃，其他都有三分球。

下半場勇士防守不錯，讓佩頓和伊古達拉消耗他。再加上柯瑞在進攻方面拿到表現，給了對手很大壓力，讓其難以追上比分。下半場鷹隊進攻被防得只有48分， 對於勇士來說是個很大的成功。