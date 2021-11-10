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Comcast灣區系統大當機 網路、電視中斷

編譯組╱灣區9日電
Comcast大當機。（Getty Images）
Comcast大當機。（Getty Images）

Comcast公司9日宣布目前正在調查8日晚間灣區大當機問題。灣區成千上萬Comcast客戶8日晚間發現他們的網路、手機與有線電視服務中斷。

許多Comcast客戶8日晚間約10時通報其服務公司網路服務中斷，然只有部分客戶取得與Comcast服務人員直接通話機會。當時Comcast告訴他們發生當機，「問題將會解決。」

Comcast發言人9日上午於一項聲明中指出：「由於網路問題，發生斷斷續續服務中斷」，聲明中同時強調正在調查當機發生「根本原因」。該發言人並對客戶受到當機影響表示歉意，然並沒回答灣區多少Comcast客戶受到當機影響。

8日當機約延續了一個小時。有些客戶表示當天晚間11時，電腦恢復連線。

然而受到Comcast當機影響的並不只是灣區客戶。根據當機追蹤探測器網站，全美國約有5萬4000名Comcast Xifinity 客戶9日稍早通報發生當機現象。

電訊專家表示，在Comcast 公布細節之前，很難確定當機發生原因，然而由於寬頻服務需求頻增，輔助支援缺乏，這往往會形成當機現象。

聖荷西州大電腦系主任梅樂蒂•莫 (Melody Moh)說，許多人現在都是混合性工作，有時在家上班，有時到公司。網路公司如Comcast所設計的網路基礎工程如光纖或路由器，一般都是根據客戶活動地點所設計，如白天在公司，晚上在家，然而由於疫情關係，傳統使用寬頻網路的方式已完全改變。

聖荷西州大教授巴納法(Ahmed Banafa)表示，避免網路基礎設備失靈的方法之一是使用多種服務，雖然如果要有多家服務，費用當然會提高，可是現在有些網路公司提供廉價服務。他說，愈來愈多客戶需要更多資訊數據，這將使目前基礎設備疲於應付。

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