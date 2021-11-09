聖荷西市府祭疫苗強制令 僅6名雇員還未接種

最新統計數據顯示，聖荷西市府只剩六名雇員還未接種疫苗。（取自推特）

在聖荷西 市府祭出雇員疫苗 接種強制令後，聖荷西警察 工會曾警告，可能有超過100名警察準備辭職。結果發現，現在只剩六名市府雇員還未接種。

聖荷西市人力資源局局長珊布里（ Jennifer Schembri）表示，除了這六名雇員，包括警員在內的所有其他雇員都已交出疫苗接種證明、至少已接種一劑疫苗、或已獲得健康或宗教豁免。截至11月4日，已完全接種的雇員比例達95%。

珊布里說：「我認為，本市雇員都意識到疫苗接種政策和保護社區安全的重要性，我相信這是我們獲得這個成績的原因。」

聖荷西市府發言人卡馬利納（Carolina Camarena）指出，儘管聖荷西市府7105名員工中有354名尚未接種疫苗或報告接種狀況，但其中348名都以健康或宗教理由正在等待豁免被批准，或正朝完全接種的方向前進。

市府已對剩下的六名雇員發出紀律通知，告訴他們若不遵守疫苗接種令，將面臨40小時的無薪停職。不過，在被停職之前，每個人都可以在市府官員面前舉行聽證會，然後有一周的時間可以預約接種或申請豁免。出於保護個人隱私，珊布里並未透露這六名雇員的所屬部門或其中是否有警員。

在疫苗接種強制令於10月1日開始生效的前一天，聖荷西市府官員宣布一項協議，給予所有雇員一周的寬限期預約接種或申請豁免，已獲得豁免或還未接種者每周必須接受兩次病毒篩檢。這項由警察工會協助達成的協議，其中一個目的是為了避免選擇不接種疫苗或未獲得豁免的人被解雇，儘管他們仍需接受一周無薪停職的處分。

聖荷西警察協會（San Jose Police Officers’ Association）發言人瑟古（Tom Saggau）表示，最新數據顯示，聖荷西其實有辦法在不影響市府服務和警員服務的情況下找到一條「合理的前進道路」。

對於這六名將被處以一周無薪停職的聖荷西雇員來說，拒絕接種疫苗或申請豁免的代價會愈來愈嚴重。根據聖荷西的疫苗接種令，12月31日之後還是沒有接種的雇員可能面臨進一步的紀律處分，其中包括更多無薪假，甚至解雇。