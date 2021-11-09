佛利蒙華童高速公路無辜慘死 市長探家屬稱會全力協助

Jasper活潑愛笑。（家屬提供）

還不滿兩歲的華裔男童Jasper Wu上周六與家人外出時，竟在880高速公路上遭到兩輛正在槍戰車輛的流彈擊中，Jasper的頭部中槍，送醫不治慘死，當時眼睛都還沒閉上，引起社區共憤。至截稿為止，開槍的兩輛車與兇手都還未能被警方找到。Jasper Wu的母親安笑笑（Cherry An）非常難過，她已經數天都難以正常用餐、休息，非常想念逝去的獨子Jasper。安笑笑住家所在地佛利蒙市長高敘加（Lily Mei）、副市長邵陽，以及市議員黃潔宜（Teresa Keng）等三人，8日到她的住家探望致哀。

高敘加帶著鮮花與卡片表達哀悼。她表示，男童Jasper在高速公路上遭無辜槍擊慘死的事件，絕對是一件可怕的悲劇。她進一步表示，佛利蒙市會給予家屬全力的協助，在各方面幫助他們度過難關，家屬有什麼需要也可以直接與他們提出。

高敘加講到一半數度哽咽地表示，遇上這種事情實在任誰都無法接受，無法想像男童的母親經歷了多大的悲傷、難過，「這對我們整個社區，都是非常傷心、痛心的事件。」高敘加也呼籲社區能夠給家屬心情平復與隱私的空間。

邵陽指出，目前還沒能找到兇手，因此就像Cherry An的願望一樣，希望社區有志人士、有線索的民眾能夠勇敢站出來，提供資訊給警方調查。

黃潔宜則補充，每次碰上這類事情之後，都會有許多詐騙 事件傳出，而這次也不例外，已經有人假冒家屬的名義設置Go Fund Me來騙錢，非常可惡。事實上，目前家屬還沒有成立正式的籌款渠道，等到有確定籌款平台與方式之後會再跟大家公布。她也呼籲社區應該團結，協助受害家人度過難關，同時也能夠齊心改變治安狀況。

Jasper的母親安笑笑指出，目前家人正在籌畫愛子的後事之中，然而現在還不確定愛子告別式的時間，要等到與先生討論後再行決定。他們也會討論籌款度過難關的方式。

加州 公路警察 局（CHP）則呼籲，如果民眾有在當天行經該路段，車上有行車記錄器或者其他資訊的話，能夠與加州公路警察局聯繫，協助破案。