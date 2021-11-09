長期新冠患者 應注意5大事項

根據「梅奧診所學報」，有多達50%長期新冠症狀患者，被診斷罹患肌痛性腦脊髓炎(或稱慢性疲勞綜合症，簡稱ME/CFS)。

居住在柏克萊 的賽博格(Effie Seiberg)是肌痛性腦脊髓炎(或稱慢性疲勞綜合症，簡稱ME/CFS)患者，她曾是行銷顧問與科技初創公司顧問，卻因突然病重而無法全職工作，從一名狂熱舞者變成需輪椅才能過街，轉眼間從健康變成殘疾。她分享自身疾病經驗，並指出有大批感染新冠病毒患者尚未完全康復，根據「梅奧診所學報」(Mayo Proceedings)，其中多達50%長期新冠症狀患者，被診斷罹患ME/CFS。

研究人員預估，有超過400萬美國 人，可能因染疫而罹患ME/CFS，幾乎是先前患有此病症人數的3倍。ME/CFS感覺像是持續讓人虛弱的過度疲勞，包括身體、認知與感官，例如在試著刷牙後、需要數天或數周才能恢復體力；去雜貨店後、需要數小時休息，也有呼吸急促、腦霧、不合理高心律與睡眠品質不佳。

ME/CFS通常由病毒感染觸發，例如新冠病毒。目前沒有已知的治癒或治療方法。若已感染新冠已很長時間卻未好轉，並出現長期疲勞症狀，可能罹患ME/CFS。賽博格指出，長期新冠症狀患者應注意以下五大事項：

1.你不是瘋子或懶惰。很難向人解釋，但它絕對是真實的。

2.找對醫生。儘管美國國家醫學院已發布報告解釋ME/CFS的生理證據基礎與診斷標準，許多醫師仍誤認為病人是罹患焦慮或憂鬱症。如果醫師不能仔細聆聽症狀，就換一位醫師。賽博格建議，若醫生忽視症狀，可指出自身身體變化，例如心律改變，或是因容易疲憊、而有需要坐輪椅的新改變。不要讓醫生催促去運動，會造成永久傷害。

3.多休息。染疫後不惡化成為ME/CFS的最佳方法，就是感染病毒後的疲倦期間多休息，將腳步放慢。調整自己節奏並獲得更多休息。

4.少做事。過度勞累時，可能會讓症狀變得更糟糕，導致持久性傷害。即便是摺衣服等簡單動作，對ME/CFS患者來說，也需要相當體力。腦力與情緒消耗也需避免。為了健康，必須減少做事與疲勞發生。

5.尋找社群 支持。賽博格表示，患者並不孤單，還有其他人正經歷相同的事。在臉書群組、推特主題內容、留言板等，都可找到有相同經歷的患者，在過程中尋求分享安慰與支持。