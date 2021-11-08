許治英談李澤厚：難得的大知識分子

許治英(左)離開科州前與李澤厚(中)、劉再復(右)的告別合影。（許治英提供）

中國 著名哲學家、美學家李澤厚日前在科羅拉多州 逝世，享壽91歲。李澤厚在科州的鄰居、好友許治英是這樣評價他的：他具有傳統文人的氣節，是難得的大知識分子。

許治英學習文學，主要研究思想史，喜歡讀大知識分子的書、散文詩，其中就包括李澤厚的書。她表示，李澤厚過世後，很多老一輩的朋友都還保留著他的書。她說：「李澤厚是中國80年代的領軍人物。他的書籍影響了一代的知識分子。」

許治英通過朋友介紹，認識了李澤厚的摯友劉再復。劉再復曾擔任中國文學所所長、「文學評論」雜誌主編，官銜為副部級。

許治英表示，劉再復與李澤厚在科州是鄰居，每天下午都會在一起聊天，交流思想。也正是這個原因，通過劉再復的介紹，許治英結識了李澤厚。

她說，劉再復先生性格隨和，喜愛和人交往。而李澤厚性格直率，當遇到性格不合的人時，轉身就會離開。李澤厚曾在科爾羅拉多學院教授中國哲學，幾年後便辭掉工作 ，專心在家做學問。李太太曾是一名舞蹈家，細心照料著李澤厚的起居。

許治英回憶，每次去李澤厚家，他的太太都會做一大桌子菜，琳瑯滿目。李澤厚的兒子現在從事電腦軟體工作。

許治英認為，李澤厚一生有這些成就：

一，他的思想具有原創性和獨立性。李澤厚成名於50年代，一直在不斷地思考，不斷有著述。80年代，他是中國新的一波有文藝復興性質的思想解放思潮中的代表人物。當時文科大學生裡的思想類書籍，他的美學書籍、劉再複的文學評論都是風靡一時的。李澤厚的美學思想打破了當時社會統一性、絕對性的思維，將當時的年輕人帶入到能多元思維的風氣裡面。

二，李澤厚是敢於與體制決裂的人，具有傳統文人的氣節。他在80歲時寫下一首自題詩：「惜彼春華，倉皇避豺虎；扶今春暮，白眼看雞蟲」。李澤厚放棄體制內所有的好處、榮譽。一個人走到西方來，不畏困難。許治英指出，這是當今文人所少有的勇氣和氣節。

三，他的書籍和思想影響了整個一代的知識分子，將中國青年從共產主義的意識形態之中解放了出來。

最後則是李澤厚思想的局限。包括他對馬克思主義的認識，對中國舊有傳統的認識，對如何用西方的思想和體制來解決中國的問題，李澤厚的顧慮其實是很多的。許治英說，她不認為李澤厚想到了解決方案，恰恰這是他矛盾的地方。他對中國現在所面臨的問題是非常清醒的。

許治英指出，李澤厚開創了新的思考和思維的方式，他希望大家能夠更多元地接受不同的道路。對於他的評價和定位要交給歷史來評說。