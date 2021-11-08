聖縣隱藏持槍證賄賂案 英文媒體社論發聲

聖他克拉拉縣警局的「隱藏持槍證」案件還在延燒。有英文媒體在社論中指出，對於「共謀」的指控應該撤案。（記者李榮／攝影）

針對引起高度關注的聖他克拉拉縣警局「隱藏持槍證」賄賂案，在被告蘋果 高管穆易爾（Thomas Moyer）被法官認為缺乏足夠證據支持而指控失敗後，英文媒體「Gilroy Dispatch」近日社論指出，聖他克拉拉地檢處檢察長羅森應該放棄對於其他被告的共謀指控。

蘋果公司（Apple Inc.）全球安全長穆易爾先前被控賄賂，地檢處稱他向聖他克拉拉縣警局提供200台iPad，以替蘋果職員換取持槍許可證。聖縣地方檢察處聲明表示，穆易爾承諾向警長辦公室提供市價約為7萬元的iPad，以換取隱藏持槍許可證（concealed weaponspermits, CCW）。然而，提議在最後一刻取消。包括副警長成洙一（Rick Sung）與大隊長詹森（James Jensen）也被控涉案。

但據知情人士對本報喊冤，認為包括蘋果公司在內的科技公司原本就會捐助物品給公家機關。隱藏持槍證的發放與否與社區的捐贈並沒有對價關係，整件事情背後有政治動機。

不過，今年5月時法官傑夫頓（Eric Geffon）認為指控沒有證據支持時，穆易爾的案件被撤案。

Gilroy Dispatch的社論表示，詹森被控偽造文件的部分或許比較明確，但是要證明共謀與賄賂，則需要嚴謹對價關係的證明，而不是光憑捐助者與公職人員之間的普通對話，「既然法官和總檢察長已經確定證據不足，為什麼其他被告會因同樣的指控而被起訴？」

該社論認為，羅森希望看到警長史密斯下台並非秘密了。但就算史密斯要下台，也應該是由選民來決定，或者史密斯自行宣布退休，更何況選舉不久之後就要舉行。

同時另一方面，地檢長的位置也面臨的選舉，「這不是公正司法的良好背景。起訴與否不應受到選舉政治或機構間爭執的玷污。公眾想要安全的社區，而不是執法官員花費時間和公共資源來互相鬥爭。」

社論表示，聖他克拉拉縣議員查維斯 (Cindy Chavez) 背書羅森競選連任，進一步凸顯關係的複雜。該社論並認為，地方檢察官羅森要不應放棄賄賂和共謀指控，要不將案件交給司法部 長。畢竟，當涉及到此類事件時，公眾不應該需要在字裡行間閱讀，懷疑是否真的在伸張正義。

聖他克拉拉縣警局的隱藏持槍證被控賄賂案在社區與全美都引起極大的爭議。聖他克拉拉地檢處在起訴時指出，隱藏持槍證審理原本非常嚴格。依照規定，申請隱藏持槍證必須要遵循一定的行政程序，先郵寄，再等待審查。但依據聖縣地檢處調查，檢察長羅森先前指出，「如果你是大隊長詹森的貴賓，詹森就會在星巴克 咖啡店跟你碰面，親自審查你的申請表，甚至還幫你填好表格」。