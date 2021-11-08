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潮商基金會慈善晚會 籌款逾百萬

記者李晗／舊金山報導
潮商會當晚籌款總額超過百萬，其中陳英謀捐贈東華醫院55萬元，擴大癌症中心服務。（記者李晗／攝影）
潮商會當晚籌款總額超過百萬，其中陳英謀捐贈東華醫院55萬元，擴大癌症中心服務。（記者李晗／攝影）

隨著疫情好轉，社區活動也逐漸回歸。美國潮商基金會於日前舉行年度籌款慈善晚會，政要嘉賓悉數到場。當天籌款的數額總計超過百萬，惠及多家社區機構。

潮商基金會理事長林志斯（Louis Lam）表示，非常高興能夠舉辦這個慈善年會。去年因為疫情原因，許多活動都要暫停，但是今年可以再次舉行，他感到非常高興。他祝福各位來賓身體健康，大家一起繼續照顧社區，也感謝大家支持潮商基金會，表示會在未來繼續支持社區工作

金山市長布里德（左）向林志斯頒發賀狀。（記者李晗／攝影）
金山市長布里德（左）向林志斯頒發賀狀。（記者李晗／攝影）

中國駐舊金山總領事王東華、舊金山市長布里德（London Breed），加州平稅局委員、舊金山警察委員、正在競選加州主計長的郭嫻（Malia Cohen）、加州議員威善高（Scott Wiener）、舊金山市府律師邱信福（David Chiu）、估值官郭華健（Joaquin Torres）、聖馬刁縣議員卡尼帕（David Canepa），舊金山市警察委員余健全，前加州議會共和黨領袖夏樂柏（Bob Huff），南加州蒙特利公園前市長林達堅（Stephen Lam）等出席活動。

布里德表示，很高興參加潮商基金會的活動，十分肯定潮商基金會的工作，尤其是在幫助社區、長者方面。當天活動上有不少華裔長者來到參加，包括華埠社區代表黃桃菊婆婆，以及訪谷區社區人士麥娉玲等，都和市長相識多年。

布里德強調，疫情期間亞裔社區遭遇挑戰，因此潮商基金會的社區工作就顯得格外重要，因為不能缺少社區團體的合作。

此外，潮商會的榮譽會長、著名慈善家陳英謀（Arthur Chan）捐出55萬元給東華醫院，擴大醫院的癌症中心服務。

東華醫院行政總裁張建清感謝潮商基金會和陳英謀，表示陳英謀對醫院一直提供支持，累計捐款超過400萬。

陳英謀說，張建清工作出色，提升了東華醫院的形象，自己也願意盡一份力量幫助醫院，一起抗擊癌症。

加州 舊金山 工作

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