金山聯合學區公平委員會線上會議 被駭客入侵

舊金山聯合學區教育委員會會議遭駭，被用種族歧視言語辱罵，並播放色情圖像。（電視新聞截圖）

近日，舊金山 聯合學區 公平委員會線上會議被駭客 入侵。駭客通過Zoom展示色情圖片的同時，還對舊金山學區主管進行種族歧視語言辱罵。當時的會議正著重討論舊金山公立學校內的種族主義問題。

5日晚上，舊金山聯合公平審計和行動委員會成員要求對發生在3日的這起事件後進行調查。舊金山聯合學區教育委員會主席盧佩思（Gabriela Lopez）說：「他們在攻擊某些成員，用種族侮辱性用語稱呼他們，使用了N字頭和其他可怕的語言，並在我們能夠將他們調成靜音及趕出會議之前，開始展示這些圖片。」

據盧佩思說，約有40人目睹了這次Zoom會議遭攻擊情形。其中一人是學區的家長義工皮徹（Latoya Pitcher）。她的三個孩子也聽到了種族侮辱性謾罵，看到了色情圖像。她表示，駭客完全是針對這次會議而來，這個委員會從一開始時就一直受到攻擊。1月份在洛威爾高中的反種族主義課上，也發生了類似的事件。

「這是在你的面前挑釁。」美國有色人種協會NAACP舊金山分會主席布朗（Amos Brown）牧師說。他稱這種攻擊是對本委員會所取得的成就的干擾。「人們可以有不同的意見，在一個公民社會中，可以有各種各樣的意見。但在舊金山，有人會采用如此低劣的手段，用這樣的侮辱來破壞起碼的機會平等，這是令人難以置信的。聯邦調查局、我們的市檢察長辦公室和檢察官們，需要對此進行調查。」

盧佩思說，正在考慮為即將舉行的會議提供額外的保護，她表示，事件背後的人有能力保持隱蔽，需利用外部資源來進行調查。