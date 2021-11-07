我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普落井下石 稱死對頭亞歷鮑德溫誤殺「很有問題」

拜登推動「企業疫苗強制令」法院裁定暫緩執行

女疑吸毒倒車闖紅燈撞2車 脫紅外套逃逸

記者劉先進／屋崙報導
有白人女子5日下午駕駛卡車以時速80哩在8街倒車且逆行闖紅燈，轉到Alice街撞上兩輛車。（馬作林供圖）
有白人女子5日下午駕駛卡車以時速80哩在8街倒車且逆行闖紅燈，轉到Alice街撞上兩輛車。（馬作林供圖）

東灣台山同鄉會華埠社安隊隊長馬作林6日表示，5日下午，有白人女子駕駛卡車以時速80哩在8街倒車且逆行，在紅燈下轉到Alice街，撞上兩輛車，衝上人行道才停下，好在沒人受傷。肇事女子疑似吸食藥物或毒品過量，跳下來棄車而逃，4名社安隊圍追堵截，但此人脫下紅色外套逃走。

目前，屋崙警方正在調查此事。

台山同鄉會社安隊在華埠巡邏，5日發現女子逆行衝紅燈撞車事件。（記者劉先進／攝影）
台山同鄉會社安隊在華埠巡邏，5日發現女子逆行衝紅燈撞車事件。（記者劉先進／攝影）

5日下午1時25分，馬作林等社安隊義工一行在華埠巡邏，走到8街夾Harrison街東灣停車場時，就發現一輛白色Chevrolet卡車不正常。卡車靠近路邊往回倒車，貌似要停車。但馬作林發現，車子開始加速，且衝過紅燈，在單行道8街上倒車逆行。「車子雖然是倒車，但速度非常快，幾乎是在我們面前，嗖的一聲過去了。」

社安隊趕緊跑步去查看情況。白車倒車經過Harrison路口，接著往後飛馳，再轉到Alice街逆行，先將兩輛停在路邊的車衝撞得往前跑，再進入人行道停下，車子尾部也被輕微撞壞。駕駛者白人女子下車逃逸。

馬作林說，當時社安隊一面報警，一面追趕。很快四輛警車趕到現場，其中兩輛在撞車現場調查，兩輛去附近圍追堵截。肇事女子先飛奔到Alice街附近的7街，再跑到高架橋底。社安隊緊追不捨。只見女子邊跑邊脫下紅色外套，估計是防止被人認出來。雖然義工和警方聯手追趕，但她還是逃之夭夭。

圖為撞車後現場留下車尾燈碎片等痕跡。（記者劉先進 ／攝影）
圖為撞車後現場留下車尾燈碎片等痕跡。（記者劉先進 ／攝影）

馬作林表示，女子倒車速度奇快無比，從逆行到撞車，再到衝上人行道，幾乎是電光火石之間，不到兩分鐘。且懷疑女子有吸毒或吸食其他藥物，「正常開車都不會這樣，更何況是逆行時速80哩闖紅燈，我在華埠幾十年聞所未聞。好在當時路面車不多，被撞的兩輛車，也只是輕微擦傷，沒造成更嚴重的後果。直到事情結束，警方拖走車輛，我們還不知道，她到底發生了什麼。」

這不是首次有人因吸毒過量而在華埠發生車禍。5月27日下午1時18分，華埠10街夾Harrison街發生一起嚴重車禍。西裔女性駕駛開車超速衝上人行道，撞上一個電箱，再撞傷一位60歲的華人婦女，現場血流滿地，傷者被送往醫院。肇事車上搜出幾根注射針頭，當時目擊者也懷疑肇事者在場上吸過毒品。因為西裔女子精神不穩定，一度胡言亂語，還坐在地上抱住一旁幫忙的熱心人士，被擔架抬走時也一直大叫大喊。

華埠 車禍 毒品

上一則

沙加緬度監獄爆發新冠疫情 94人確診

下一則

密爾比達Great Mall傳槍擊案 警方排查：應是誤報

延伸閱讀

曝屍柏林使館人行道 俄國外交官竟是國安局高官之子

曝屍柏林使館人行道 俄國外交官竟是國安局高官之子
快看世界／做特殊兒的避風港 紐約華埠這家咖啡室好暖

快看世界／做特殊兒的避風港 紐約華埠這家咖啡室好暖
華商將在洛市華埠建造411個單元的八層公寓樓

華商將在洛市華埠建造411個單元的八層公寓樓
致死猛增 白思豪再推公共吸毒所

致死猛增 白思豪再推公共吸毒所
屋崙華埠治安差 社區籲配槍保安巡邏

屋崙華埠治安差 社區籲配槍保安巡邏

熱門新聞

作案過程全被高清的視頻記錄下來。（記者李榮／翻攝）

矽谷老牌台式麵包店遭竊 僑領店主：加州是犯罪者天堂

2021-11-02 17:31

巴洛阿圖再傳臥軌自殺 死者為華生 有多年憂鬱症病史

2021-11-02 02:20

我不窮，但老了住不起矽谷

2021-11-04 02:10
聖他克拉拉市議會全票通過Crestview Hotel和Bella Vista Inn的收購和改建計畫。（會議截圖）

南灣2處遊民所改建通過 華人憂心：難過到說不出話

2021-11-03 02:20
根據美國新聞與世界報導2022年全球最佳大學排名，柏克萊加大連續第八年位居世界最佳公立大學榜首，在公、私立大學整體排名中，為第四位。（記者劉先進 ／攝影）

柏克萊加大2022年最佳大學 排名全球第四

2021-11-02 20:53
舊金山嶄新豪華老人公寓大廈「Coterie Cathedral Hill」將提供各項貼心服務，租金最高可達每月2萬7000元，預計明年3月開放。(圖取自Coterie Cathedral Hill官網)

舊金山將建豪華老人公寓 月租最高2.7萬 服務高檔

2021-11-05 02:00

超人氣

更多 >
2男1女路邊又親又抱 牽扯又亂又綠的故事

2男1女路邊又親又抱 牽扯又亂又綠的故事
中國此波疫情不歇 鍾南山揭2項原因

中國此波疫情不歇 鍾南山揭2項原因
日光節約時間結束 專家建議這樣調整作息更健康

日光節約時間結束 專家建議這樣調整作息更健康
世說新聞／中知名教授赴美次日遭搶 亮功夫兩退持槍匪

世說新聞／中知名教授赴美次日遭搶 亮功夫兩退持槍匪
百萬留學回中國月薪8000 他們自嘲「海歸廢物」

百萬留學回中國月薪8000 他們自嘲「海歸廢物」