女疑吸毒倒車闖紅燈撞2車 脫紅外套逃逸

有白人女子5日下午駕駛卡車以時速80哩在8街倒車且逆行闖紅燈，轉到Alice街撞上兩輛車。（馬作林供圖）

東灣台山同鄉會華埠 社安隊隊長馬作林6日表示，5日下午，有白人女子駕駛卡車以時速80哩在8街倒車且逆行，在紅燈下轉到Alice街，撞上兩輛車，衝上人行道才停下，好在沒人受傷。肇事女子疑似吸食藥物或毒品 過量，跳下來棄車而逃，4名社安隊圍追堵截，但此人脫下紅色外套逃走。

目前，屋崙警方正在調查此事。

台山同鄉會社安隊在華埠巡邏，5日發現女子逆行衝紅燈撞車事件。（記者劉先進／攝影）

5日下午1時25分，馬作林等社安隊義工一行在華埠巡邏，走到8街夾Harrison街東灣停車場時，就發現一輛白色Chevrolet卡車不正常。卡車靠近路邊往回倒車，貌似要停車。但馬作林發現，車子開始加速，且衝過紅燈，在單行道8街上倒車逆行。「車子雖然是倒車，但速度非常快，幾乎是在我們面前，嗖的一聲過去了。」

社安隊趕緊跑步去查看情況。白車倒車經過Harrison路口，接著往後飛馳，再轉到Alice街逆行，先將兩輛停在路邊的車衝撞得往前跑，再進入人行道停下，車子尾部也被輕微撞壞。駕駛者白人女子下車逃逸。

馬作林說，當時社安隊一面報警，一面追趕。很快四輛警車趕到現場，其中兩輛在撞車現場調查，兩輛去附近圍追堵截。肇事女子先飛奔到Alice街附近的7街，再跑到高架橋底。社安隊緊追不捨。只見女子邊跑邊脫下紅色外套，估計是防止被人認出來。雖然義工和警方聯手追趕，但她還是逃之夭夭。

圖為撞車後現場留下車尾燈碎片等痕跡。（記者劉先進 ／攝影）

馬作林表示，女子倒車速度奇快無比，從逆行到撞車，再到衝上人行道，幾乎是電光火石之間，不到兩分鐘。且懷疑女子有吸毒或吸食其他藥物，「正常開車都不會這樣，更何況是逆行時速80哩闖紅燈，我在華埠幾十年聞所未聞。好在當時路面車不多，被撞的兩輛車，也只是輕微擦傷，沒造成更嚴重的後果。直到事情結束，警方拖走車輛，我們還不知道，她到底發生了什麼。」

這不是首次有人因吸毒過量而在華埠發生車禍 。5月27日下午1時18分，華埠10街夾Harrison街發生一起嚴重車禍。西裔女性駕駛開車超速衝上人行道，撞上一個電箱，再撞傷一位60歲的華人婦女，現場血流滿地，傷者被送往醫院。肇事車上搜出幾根注射針頭，當時目擊者也懷疑肇事者在場上吸過毒品。因為西裔女子精神不穩定，一度胡言亂語，還坐在地上抱住一旁幫忙的熱心人士，被擔架抬走時也一直大叫大喊。