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Uber聯合創辦人 擬聖荷西市開美食中心

記者王子涵╱聖荷西報導
該建築以730萬的價格被卡蘭尼克領導的團隊買下。（聖荷西市政府網站）
該建築以730萬的價格被卡蘭尼克領導的團隊買下。（聖荷西市政府網站）

Uber公司聯合創始人卡蘭尼克（Travis Kalanick）正計畫將聖荷西市中心的一處歷史建築改建為美食中心。

該建築位於E. Santa Clara街82號至96號，卡蘭尼克的目標是建造一處主營外賣的餐飲地。「能夠將這座極為重要的建築煥發新生，並且擁有卡蘭尼克的經濟支持，這是聖荷西市中心的幸運。」一家當地房地產公司委員長李奇表示。

這棟歷史建築始建於1885年，是典型的義大利建築風格。「建築在1989年地震後得到了重新裝修和加固」聖荷西城市規畫部門歷史保護官員愛德華（Dana Peak Edwards）說，「那都是20年前的事情了。」

該建築在近60年來一直被Hank Coca家具商店運營。2018年，卡蘭尼克的房地產公司以730萬的價格買下這棟建築。

根據在聖荷西政府公開的文件顯示，建築的一層將會成為公共餐飲區，而二層、三層將會作為辦公空間出租。

這棟建築在2018年曾被買賣過兩次。在2018年7月，一家東灣的健身公司買下了這棟建築，並支付了超過680萬元，但在4個月後，被卡蘭尼克的團隊以730萬的價格再次買下。

「翻修改建的價格是相當昂貴的，這對於很多人來說是遙不可及的。」李奇說。「不過在聖荷西市中心東區逐漸崛起的背景下，看到這一切發生，真的是太好了。」

一層將被用在用餐區域，二層和三層是辦公區域。（聖荷西市政府網站）
一層將被用在用餐區域，二層和三層是辦公區域。（聖荷西市政府網站）

聖荷西 房地產 義大利

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