帶混血女兒搭機遭疑人口販賣 女子批歧視
一名西南航空（Southwest Airlines）乘客表示，她和她十歲的混血女兒在機場被執法人員攔下盤問是否從事人口販賣；她稱這是一起帶有種族偏見的事件，要求相關人員道歉。
乘客麥卡錫（Mary MacCarthy）指出，她和女兒10月22日從聖荷西機場轉機到丹佛，在丹佛機場被一名西南航空經理和兩名警員攔下。麥卡錫說：「我和我的女兒去過全球各地旅行，我們從未被指控過行事可疑。」
目前居住在洛杉磯的麥卡錫表示，黑白混血的莫伊拉（Moira）是她的親生女兒，他們是因為麥卡錫的哥哥突然去世，臨時搭機前往丹佛參加喪禮，中途在聖荷西轉機。一名空服員向當局通報他們舉止可疑，因此在飛機於丹佛降落後，兩人被攔下盤問。
警方的調查報告表示，這名報案的空服員稱麥卡錫是最後一名上飛機的乘客，要求和她的女兒坐在一起，但飛行途中都沒有和女兒說過話，也不允許其女兒和機組人員說話。
麥卡錫表示，這項指控並非事實。她說：「他們看到一名白人婦女和一名看起來不同族裔的女童在一起，就根據這個決定報案說我們涉及嚴重犯罪。」
麥卡錫聘請的民權律師連恩（David Lane）說：「這起事件顯示航空公司的員工缺乏培訓，西南航空需要教育員工什麼情況可以報案和什麼情況不應該報案。」
西南航空發出聲明說：「我們聽到這名和女兒一起旅行的母親的說法後，感到十分難過。我們正在進行內部調查了解情況，稍後會聯絡這名顧客說明原委，並向她致歉。」
不過，麥卡錫表示無法接受被如此對待。她說：「我希望西南航空對這起惡劣的種族貌相和種族騷擾事件負起責任。」
麥卡錫說，因為擔心旅行時可能會被質疑，她一直隨身帶著女兒的出生證明。麥卡錫稱，這次事件讓她心靈受創，正在接受專業心理輔導。
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