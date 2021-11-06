扳回一城 荷姆斯案法官擋下血檢證人出庭

荷姆斯與丈夫共同走出聖荷西聯邦法院。（記者王子涵╱攝影）

自從Theranos公司創辦人荷姆斯（Elizabeth Holmes）涉詐欺案開審以來，法庭上所呈現的證據基本上對荷姆斯不利。但本周的法庭進程可以說，荷姆斯為自己扳回了一城，法官阻止了一名曾使用過Theranos公司驗血服務病人的出庭作證請求。

但就在法官達維拉（Edward Davila）日前宣布這一決定後，新的證人指控荷姆斯在向軍方推銷驗血技術時，製造虛假結論，這一證詞又將荷姆斯在陪審團中的形象繼續受損。

法官達維拉3日在檢方的審前文件中發現，證人所接受的血檢類型並不屬於有爭議的檢測 清單中。這名患者接受的是血小板測試，其產生的不準確結果並不在Theranos備受爭議的25項測試中，這25項測試中包括鈣、膽固醇、淋病、睪丸激素和維生素B-12等測試。

達維拉裁定，檢方可以引入未列入其名單的測試證據，但不能用於指控「測試準確性和可靠性」相關的目的。

目前尚不確定檢方計畫傳喚多少名使用過Theranos血檢服務的患者出庭作證，但根據證人名單的首字母推斷，至少有18名患者將出席庭審。

最近兩周，荷姆斯在審判中受到多方證人的打擊。證據和證詞都指向荷姆斯有明顯的盜用第三方製藥公司商標的行為，在推銷中暗示這些公司認同他們的技術。這包括輝瑞（Pfizer）和先靈葆雅（Schering-Plough）兩家大型製藥公司。

一位曾向Theranos公司投資 了700萬元的風投家4日作證說，荷姆斯曾告訴他，她的血液分析儀「愛迪生」被用於治療戰場上的士兵。

黑鑽風險投資公司（Black Diamond Ventures）的創始人盧卡斯（Christopher Lucas）告訴陪審團，如果他知道這些儀器從來沒有被送往中東戰區，他一定會大吃一驚。

上個月，前教育部 長德沃斯（Betsy DeVos）家族的投資經理作證說，荷姆斯在向其家族招攬1億元的投資時，聲稱他的技術被用於軍用直升機上。

如果欺詐罪名成立，荷姆斯將面臨最高20年的刑期。接下來的庭審將於10日繼續進行。