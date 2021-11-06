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應對亞裔傷害 TAAF促提創意方案

記者李怡╱舊金山報導
亞裔美國人基金會(TAAF)主席Sonal Shah(右一) 、亞洲健康服務CEO Julia Liou(右二)、亞裔記者Jose Antonio Vargas(左二)、藝術活動家Christine Wong-Yap(左一)合影。(記者李怡╱攝影)
亞裔美國人基金會(TAAF)主席Sonal Shah(右一) 、亞洲健康服務CEO Julia Liou(右二)、亞裔記者Jose Antonio Vargas(左二)、藝術活動家Christine Wong-Yap(左一)合影。(記者李怡╱攝影)

在舊金山亞洲藝術博物館，由亞洲健康服務(AHS)即屋崙(Oakland，又譯奧克蘭)AAPI行動中心，5日與亞裔美國人基金會(TAAF)的代表共同出席討論了「停止AAPI亞裔傷害」創意解決方案小組活動。這項活動由TAAF協辦，並作為亞洲藝術博物館「After Hope」研討會的一部分。小組成員將從公共藝術家、公共政策領導者和公共衛生從業者的角度，討論如何推進創造性的「停止亞裔傷害」的解決方案，以在社會中建立文化歸屬感，並讓亞裔社區更安全。

亞洲健康服務是健康、社會和社區宣傳服務提供組織，自1974年以來一直支持著屋崙社區。最近亞裔美國人基金會(TAAF)選擇亞洲健康服務作為屋崙亞太裔(AAPI)行動中心，作為在當地打擊反AAPI仇恨的實地中心，並在灣區建立了應對亞裔仇恨工作的支持者聯盟。其中包括：加州總檢察長邦塔、屋崙市長薛麗比、屋崙市議員勵琪、演員/TAAF 顧問委員會聯合主席金丹尼(音譯，Daniel Dae Kim)。

在將AHS命名為屋崙AAPI行動中心時， 亞裔美國人基金會為該組織提供了50萬元贈款，以支持採取反AAPI仇恨的方法。並在接下來一系列的舉措在堅持三個方向：一是為受反AAPI仇恨影響的受害者和其家人提供心理健康諮詢、健康支持和案例管理服務；二是開展亞非裔美國人種族創傷項目，以促進跨種族對話，培養對種族歧視共同經歷的同理心和更多理解；再是倡導制定政策和敘事轉變，以幫助推進亞裔社區層面的反應，更好打擊反AAPI仇恨。

亞裔美國人基金會主席Sonal Shah出席並主持會議、亞洲健康服務CEO Julia Liou、知名獎項亞裔記者瓦加斯（Jose Antonio Vargas）、灣區藝術活動家Christine Wong-Yap作為嘉賓代表出席了會議。現場還有來自教育、藝術、政治界以及亞裔學生代表等近100名觀眾代表參加了會議。

Julia Liou表示，她在通過給亞裔美國人提供醫療服務的過程中，感受到因教育、語言障礙等因素，很多來自亞裔社區的居民無法享有他們應得的醫療服務。因此她多次與藝術活動家Christine Wong-Yap合作，用繪畫、塗鴉、藝術集會等中國文化的表達形式，來傳達亞裔社區的需要和渴望。

瓦加斯作為資深亞裔記者，在他工作的過程中，深感在螢幕上，表達亞裔生活文化的作品相較其他族裔的文化創作，只占25%至30%，他呼籲能真正反映亞裔社區文化生活的影視文藝作品傳播上映。

Sonal Shah說，投票權還不能是解決亞裔仇恨和文化歸屬感的根本辦法。作為亞裔要怎麼創造一個理想的國度，這不只是政府的責任，而是每位亞裔的職責。

四位嘉賓和他們的藝術形式的展現（記者李怡╱攝影）
四位嘉賓和他們的藝術形式的展現（記者李怡╱攝影）

亞裔 美國 屋崙

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