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華裔領袖陳煥瑛車禍亡 華人進步會哀悼

記者李晗╱舊金山報導
議員陳煥瑛車禍身亡，震驚各界。（阿縣議會官方照片）
議員陳煥瑛車禍身亡，震驚各界。（阿縣議會官方照片）

活躍於加州和東灣政壇數十年的華裔領袖陳煥瑛（Wilma Chan）遭遇車禍身亡，震驚華人社區。陳煥瑛曾經參與創辦的舊金山華人進步會（CPA）發出聲明，悼念她的離世。

陳煥瑛1994年當選為東灣阿拉米達縣議員，是首位亞裔的阿縣議員。2000年到2006年擔任加州眾議員，也是首位亞裔多數黨領袖。2010年，她再次當選為阿縣議員。

華人進步會在聲明中形容陳煥瑛是社區領袖，有遠見的開拓者，和一位社會正義戰士。「我們向她的家人和親人表示最深切的哀悼，為她的突然去世感到悲痛。」

在大約50年前，陳煥瑛參與創辦了華人進步會，在華人社區內組織動員，從草根階層開始提升華人的政治力量。「這是組織華人社區、提升我們勞動人民的聲音和需求，以及建立跨世代草根社會正義運動的集體努力的一部分。 」華人進步會讚揚她的聲音、致力於為弱勢群體做正確的事的努力，激勵了許多人。

華人進步會名譽董事主席李曹玉娟（Pam Tau Lee）表示，1972年陳煥瑛剛從大學畢業，回歸亞裔社區和為亞裔社區服務。「雖然我們都20歲出頭，但在華人進步會的組建過程中，陳煥瑛的冷靜風度和聰慧精明贏得了前輩的信任。」

聲明最後說，華人進步會將承諾通過行動和團結，來延續陳煥瑛的推動公平和正義的精神遺產，讓她的精神能夠繼續和大家同在。

1979年陳煥瑛（中間排右二，戴眼鏡者）參加華人進步會的野餐會。（華人進步會提供...
1979年陳煥瑛（中間排右二，戴眼鏡者）參加華人進步會的野餐會。（華人進步會提供）

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