我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

CDC籲兒童接種前勿先吃止痛藥 避免影響效力

馬雲被監管遠因曝光？傳2017年私會川普 惹惱北京

南加貨櫃積壓 屋崙港卻發生史上首次空置

編譯組／灣區4日電
南加貨櫃積壓，屋崙港卻出現史上首次空置，象徵美國供應鏈困境複雜性。(圖取自屋崙港官方臉書)
南加貨櫃積壓，屋崙港卻出現史上首次空置，象徵美國供應鏈困境複雜性。(圖取自屋崙港官方臉書)

加州碼頭等待卸貨的船舶持續積壓，於此同時，屋崙港一個貨運碼頭，上周卻發生有史以來的首次空置，象徵了美國供應鏈困境複雜性。屋崙港執行董事、加州港務局協會總裁萬威(Danny Wan)表示，有營運商告知，這是他們在屋崙港營運以來，史上首次未接獲一艘船舶停靠。此為供應鏈造成市場扭曲一例。

解決方法並不是簡單地在洛杉磯轉調部分船隻、向北送往屋崙港口即可。加州眾議員眾議會港口與貨物運轉特別委員會主席歐唐納(Patrick O’Donnell)指出，海運承運商須與碼頭營運商、貨運公司與倉庫等建立關係，所有往來都皆需協調合約。海運經營需要時間，並非一蹴即成。

「太平洋商船協會」副總裁暨總法務顧問雅各布(Mike Jacob)表示，北加州與太平洋西北部港口的重建航運連接，相當重要。進入美國水域的船舶積壓，顯示穿越太平洋的長途航運越來越少，導致美國最重要農業區之一加州的農民，無法運送產品外銷。加州棉花場與種植協會與西部農業加工協會總裁暨執行長伊索姆(Roger Isom)表示，農產業者受到外國航運公司支配。

加州是全美唯一堅果供應商，包括杏仁、核桃與開心果。根據加州食品與農業部數據，大部分堅果分銷至其他國家，2019年出口總值超過81億元。但伊索姆透露，上個月有80%預定發貨被取消。加工商必須支付更多費用，將產品運往其他港口，並將成綑的棉花空運到祕魯。他表示，農產商在銷售過程虧損，但必須如此做，否則有失去客戶的風險。

核桃果仁尤其是個問題，因為歐洲在聖誕佳節期間需求量高，「但是，加州原本的訂單，現在卻由其他國家遞補供應。」伊索姆指出，由於無法及時供貨，有協會成員一個月的銷售額損失750萬元。

船舶運送短缺，導因於對產品強烈需求推高運輸價格，以至於許多海運承運商在離開南加後，匆忙返回亞洲而繞過較小的屋崙港，然而，加州大部分堅果都自屋崙港運送。眾議員阿吉亞爾-庫里(Cecilia Aguiar-Curry)表示，加州農業很大程度依賴出口，目前正處於緊急情況。

加州 屋崙 美國

上一則

提高罷免的門檻 勢在必行

下一則

罷免金山3教育委員 威善高表態支持

延伸閱讀

加州失業率不準？數百萬兼職勞工「功能性失業」

加州失業率不準？數百萬兼職勞工「功能性失業」
加州最北高聳入雲的紅木公園 世界頂級的自然景觀

加州最北高聳入雲的紅木公園 世界頂級的自然景觀
加州5至11歲開打新冠疫苗 診間創造友善環境

加州5至11歲開打新冠疫苗 診間創造友善環境

金山奧克蘭新規 私人土地允停露營車、建微型屋

金山奧克蘭新規 私人土地允停露營車、建微型屋
屋崙首個遊民微型屋啟用 有床電衛浴 解決住房危機

屋崙首個遊民微型屋啟用 有床電衛浴 解決住房危機

熱門新聞

作案過程全被高清的視頻記錄下來。（記者李榮／翻攝）

矽谷老牌台式麵包店遭竊 僑領店主：加州是犯罪者天堂

2021-11-02 17:31

巴洛阿圖再傳臥軌自殺 死者為華生 有多年憂鬱症病史

2021-11-02 02:20
聖他克拉拉市議會全票通過Crestview Hotel和Bella Vista Inn的收購和改建計畫。（會議截圖）

南灣2處遊民所改建通過 華人憂心：難過到說不出話

2021-11-03 02:20
根據美國新聞與世界報導2022年全球最佳大學排名，柏克萊加大連續第八年位居世界最佳公立大學榜首，在公、私立大學整體排名中，為第四位。（記者劉先進 ／攝影）

柏克萊加大2022年最佳大學 排名全球第四

2021-11-02 20:53
陳煥瑛在東灣參政多年，口碑很好。（記者劉先進／攝影）

東灣阿縣華裔議員陳煥瑛 被撞身亡 僑界震驚難過

2021-11-04 02:19
葡萄含有一定的抗氧化成分。(Getty Images)

天然美容聖品 6食物女性可多吃

2021-11-01 02:01

超人氣

更多 >
「女股神」加碼隔天反手賣 狂拋390萬股這間公司股票

「女股神」加碼隔天反手賣 狂拋390萬股這間公司股票
國稅局調漲401(k)限額至2萬500元

國稅局調漲401(k)限額至2萬500元
拜登當選後連聲謝都沒有 大金主：不再捐1毛錢給民主黨

拜登當選後連聲謝都沒有 大金主：不再捐1毛錢給民主黨
2死 毒販在墨西哥坎昆海灘開槍火拼 泳客倉皇逃進飯店避難

2死 毒販在墨西哥坎昆海灘開槍火拼 泳客倉皇逃進飯店避難
老公以為升官發財都是靠自己 妻坦承：我睡了他老闆

老公以為升官發財都是靠自己 妻坦承：我睡了他老闆