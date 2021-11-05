南加貨櫃積壓 屋崙港卻發生史上首次空置

南加貨櫃積壓，屋崙港卻出現史上首次空置，象徵美國供應鏈困境複雜性。(圖取自屋崙港官方臉書)

南加州 碼頭等待卸貨的船舶持續積壓，於此同時，屋崙 港一個貨運碼頭，上周卻發生有史以來的首次空置，象徵了美國 供應鏈困境複雜性。屋崙港執行董事、加州港務局協會總裁萬威(Danny Wan)表示，有營運商告知，這是他們在屋崙港營運以來，史上首次未接獲一艘船舶停靠。此為供應鏈造成市場扭曲一例。

解決方法並不是簡單地在洛杉磯轉調部分船隻、向北送往屋崙港口即可。加州眾議員眾議會港口與貨物運轉特別委員會主席歐唐納(Patrick O’Donnell)指出，海運承運商須與碼頭營運商、貨運公司與倉庫等建立關係，所有往來都皆需協調合約。海運經營需要時間，並非一蹴即成。

「太平洋商船協會」副總裁暨總法務顧問雅各布(Mike Jacob)表示，北加州與太平洋西北部港口的重建航運連接，相當重要。進入美國水域的船舶積壓，顯示穿越太平洋的長途航運越來越少，導致美國最重要農業區之一加州的農民，無法運送產品外銷。加州棉花場與種植協會與西部農業加工協會總裁暨執行長伊索姆(Roger Isom)表示，農產業者受到外國航運公司支配。

加州是全美唯一堅果供應商，包括杏仁、核桃與開心果。根據加州食品與農業部數據，大部分堅果分銷至其他國家，2019年出口總值超過81億元。但伊索姆透露，上個月有80%預定發貨被取消。加工商必須支付更多費用，將產品運往其他港口，並將成綑的棉花空運到祕魯。他表示，農產商在銷售過程虧損，但必須如此做，否則有失去客戶的風險。

核桃果仁尤其是個問題，因為歐洲在聖誕佳節期間需求量高，「但是，加州原本的訂單，現在卻由其他國家遞補供應。」伊索姆指出，由於無法及時供貨，有協會成員一個月的銷售額損失750萬元。

船舶運送短缺，導因於對產品強烈需求推高運輸價格，以至於許多海運承運商在離開南加後，匆忙返回亞洲而繞過較小的屋崙港，然而，加州大部分堅果都自屋崙港運送。眾議員阿吉亞爾-庫里(Cecilia Aguiar-Curry)表示，加州農業很大程度依賴出口，目前正處於緊急情況。