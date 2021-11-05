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聖他克拉拉縣首開放校內疫苗診所 鼓勵5-11歲兒童接種

記者王子涵／聖荷西報導
Katherine R. Smith小學成為聖他克拉拉縣首個開放校內疫苗診所的學校。（推特截圖）
Katherine R. Smith小學成為聖他克拉拉縣首個開放校內疫苗診所的學校。（推特截圖）

Katherine R. Smith小學成為聖他克拉拉縣首個開放校內疫苗診所的學校。為推廣疫苗在5-11歲兒童群體中的施打，聖縣公共衛生部門預計將會開放更多校內疫苗診所。

「我們得知新冠疫苗對於五歲及以上的兒童是安全、有效的，我們想讓兒童更簡單方便地接種疫苗。」聖縣公共衛生局局長柯迪（Sara Cody）說，「這些校內疫苗診所可以為有工作的家長、看護人提供便利，避免過多地影響他們的工作。」

開放校內疫苗診所是聖縣為達到明年1月前，幫助全州75%的5-11歲兒童接種疫苗目標的重要一步。

「我們不能夠忘記一些二年級的孩子自疫情發生以來還從未接受過正常學校的教育，」聖他克拉拉縣議員查維斯（Cindy Chaves）說，「兒童疫苗有能力解決這一問題。」

根據柯迪介紹，病毒傳染率較高的社區以及疫苗注射率較低的社區會優先開放校內疫苗診所。在移動疫苗診所來到學校之前，家長會收到一系列疫苗接種須知。其中，至少得到一名家長或是法定監護人的同意後，兒童才可以接種疫苗。

移動疫苗診所是由聖縣公共衛生局流動疫苗接種部門運營的，在首次接種的三周後，診所會再返回校園幫助兒童接種第二針疫苗。

聖縣教育局局長迪萬（Mary Ann Dewan）表示，校內疫苗診所的開放將有助於學生參加更多的校內活動。「施打疫苗後能夠保持實體教學的模式，減少學生被病毒傳染的風險。」迪萬說。

校內疫苗診所還會開放給學生家長以及家人。診所將在放學後開始運營，並將進行裝飾，讓幼小的兒童不會抗拒打針。

「你會看到護士穿上各種類型的服裝，比如胡蘿蔔、香蕉、草莓和各種有趣的東西。」聖縣疫苗官員芬斯特謝柏（Marty Fenstersheib）表示，「他們會身穿電影人物的服裝或者孩子們喜歡的東西，這樣或許孩子們就不會擔心他們今天要被打針了。」

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