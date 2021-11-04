高雄城中城大火 北加州台灣同鄉聯合會送暖

高雄城中城死傷慘重，北加州台灣同鄉聯合會募款送暖。（記者李榮／攝影）

高雄「城中城」上個月發生大火，造成至少46人死亡、43人受傷，也是台灣 數十年來僅次於台中衛爾康餐廳大火死傷最慘重的建築物火災。北加州 台灣同鄉聯合會（TAFNC）獲悉故鄉台灣的高雄城中城大火後，鄉親都很關心弱勢家庭遭逢巨變後的生活與照顧，因此透過旗下八大鄕會開始募款。

北加 州台灣同鄉聯合會宣布，共籌到1萬3770元，由會長林政原轉交高雄市政府社會局，社會局也感謝美國台灣鄉親的解囊。

北加州台灣同鄉聯合會八大鄉會有舊金山台灣同鄉會、東灣台灣同鄉會、東南灣台灣同鄉會、中半島台灣同鄉會、協志會、長輩會、北美洲台灣婦女會、北加州分會等。

北加州台灣同鄉聯合會會長林政原與北加州台灣同鄉聯合會顧問江詩怡表示，北加州台灣同鄉聯合會雖在美國，然而愛心與關心並不會因為地理空間而有所阻礙，因此搭起這座善的橋樑，讓關懷的心意連結到高雄市，「這樣的機會，就是在傳遞社會的溫暖。我們認為關心弱勢無距離，越洋千里來傳愛。」

高雄城中城是40年的建築物，共有13層樓，1到5樓基本是廢棄空間，7樓到13樓則有120戶住戶，由於年久失修環境不佳，其中不少是弱勢族群，此次的罹難者平均年齡更是60歲。事實上，早年該建築物是當地地標之一，建物內有戲院、百貨公司、溜冰場和餐廳，不過後來逐漸沒落。

矽谷台灣同鄉會長吳碧蕙指出，自己也是高雄人，非常感動台美人鄕親愛心捐款幫助她的故鄉，也希望鄉親的心意能協助災民早日回到生活正軌。