El Camino醫院、聖縣5日辦疫情講座

新冠肺炎（COVID-19）疫情 依然持續，聖他克拉拉縣政府持續宣導接種疫苗 、加強劑的重要，以及宣布5到12歲的兒童疫苗啟動接種。El Camino醫院華人 健康促進計畫將與聖他克拉拉縣府衛生局合作，邀請聖他克拉拉縣政府緊急行動公共信息官張繼月（Anne Chang）分享當前疫情的最新動態，以及新冠肺炎疫苗與加強劑的現況。

El Camino醫院華人健康計畫經理余怡菁指出，新冠肺炎疫情至今已經將近一年半過去，全球新冠大流行還是尚未消停，而聖他克拉拉縣是全美第一個宣布進入緊急封鎖的縣。目前全聖他克拉拉縣完成兩劑疫苗接種的比例已超過85%，加強劑也開始施打，5到12歲兒童的疫苗接種也正在推出。

她指出，聖他克拉拉縣府固定會以英文與西班牙文提供新冠肺炎的最新資訊。而華人健康計畫則希望能夠補足華人社區語言障礙造成的資訊落差，因此邀請縣府進行中文講座。

余怡菁表示，當日張繼月將提供聖他克拉拉縣內疫情的最新動態，主題包括：確診人數、住院率、疫苗接種率、最新政策更新、疫苗加強劑、兒童疫苗資訊，以及新冠協助資源。

講座以普通話進行。時間：11月5日(周五)中午12時至12時45分。主講人：聖他克拉拉縣政府緊急行動公共信息官張繼月。活動在線上舉行，報名連結：https://elcaminohealth.zoom.us/webinar/register/2016355262891/WN_7EicJ1x3RImTL2by-4cLYw。當日Zoom ID：974 0888 3843。密碼：3234。