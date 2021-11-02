夏威夷國際影展 台灣電影聚焦

夏威夷國際影展將於11月4日揭幕，台灣電影聚焦。（經文處提供）

第41屆夏威夷國際影展（Hawaii International Film Festival，HIFF）即將於11月4日揭幕，台灣電影 「金錢男孩」入圍本屆HIFF官方KAU KA HŌKŪ競賽單元，該片細膩詮釋同志男男戀，一舉入2021坎城影展 矚目競賽單元，及釜山影展亞洲電影之窗單元，現於第41屆HIFF再傳捷報。此片由台灣、奧地利、法國和比利時合製，全片均於台灣拍攝，以熱帶景致反映夾帶著汗滴的漫漫感官交錯。

「金錢男孩」劇情描述飛（Fei）非法從事男同志性工作以撫養家人，當他發現家人花著他賺來的錢，卻不認同他的性向時，他的世界面臨崩潰。主演柯震東入圍金馬獎最佳男主角獎，以內斂又富有層次的演技，詮釋以肉體維生的憂傷、內心複雜的情感；而首次拍攝劇情長片之華裔奧地利籍導演C.B. YI，亦入圍金馬獎最佳新導演。

在文化部的支持下，駐洛杉磯台北經濟文化辦事處台灣書院第11年與HIFF合作推出「台灣電影焦點」(Spotlight on Taiwan)，除「金錢男孩」外，今年的單元並將線上放映兩部劇情長片「生而為人」、「聽見歌 再唱」、一部紀錄片「聽見台灣」及一部劇集「天橋上的魔術師」，觀看範圍為全美國。

「生而為人」講述一位14歲的男孩，突然被診斷出「雙性人」，並被迫進行變性手術而成為女生，但變性後的內心掙扎與性別認知矛盾卻讓她從此痛不欲生；「聽見歌 再唱」為真人實事啓發，描述一間因少子化面臨廢校危機的山區小學，組成合唱團力圖贏得全國冠軍免除廢校命運；「聽見台灣」為解析交響鉅作誕生歷程之紀錄片，並透過這部交響鉅作讓世人更深入認識台灣。「天橋上的魔術師」為全10集的劇集，故事環繞在一位具有豐富想像力的小學生，因認識了古怪的魔術師而引發各種奇蹟或人生轉折。

夏威夷國際影展本年為第41屆，將於11月4日至28日舉行，參展影片分別有123部長片、100部短片來自36個國家，今年還首次推出劇集單元。有關更多台灣電影焦點的資訊，請上網查詢，網址:https://hiff.org/hiff41-program-guide/#spotlight-on-taiwan。