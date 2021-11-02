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金山市議會否決住房計畫 遭州府調查

編譯組／灣區29日電
市議會投票否決一項停車場改建住房計畫 。其為位在469 Stevenson St的495單位住房項目。(圖取自建商網站)
市議會投票否決一項停車場改建住房計畫 。其為位在469 Stevenson St的495單位住房項目。(圖取自建商網站)

加州住房與社區發展部門正在調查，舊金山市議會否決在靠近第6街與市場街(Market Street)附近的一停車場改建495單位住房計畫 ，是否有不當之處。

市議會26日以8比3投票結果、否決停車場改建住房計畫 。該項目位在469 Stevenson St，目前是一個Nordstrom 停車場。反對者認為，項目長達1129頁環境研究不夠充分，指示城市規畫人員與開發商重作，更廣泛研究可能需要1或2年時間，若內容不足，市議會仍可否決該項目。

加州住房與社區發展部門主任貝拉斯奎茲(Gustavo Velasquez)表示，律師正在調查，與反對者同站一起的同時，市議會是否違反兩項法律：「住房責任法」(Housing Accountability Act)、限制城市拒絕住房能力的州法；「加州環境品質法」(California Environmental Quality Act)，研究開發案是否影響交通、空氣品質等。

法律團隊開始收集資料，調查是否可採取行動。若州檢察官發現投票違反州住房法，舊金山市將收到警告信。若該市仍未能批准住房項目，州檢察長可提出訴訟。

加州參議員威善高(Scott Wiener)強調住房責任法，他認為市議會投票可能違法。這個2萬8000平方呎停車場被劃為住宅區，並列為住宅開發用地，這是州府規定城市住宅建築用地計畫。他指出，若項目在密度與高度符合現有規定，不能予以拒絕，除非有特定健康與安全問題，但這個項目並未出現這些疑慮。

威善高認為，當州府官員對社區施壓接受更多住房時，舊金山拒絕一項495個單位公寓計畫，看起來並不恰當，像是對其他地區發出負面訊息。

不過，8名投票反對停車場改建住房計畫之一的舊金山市議員盧凱莉(Hillary Ronen)表示，基於加州環境品質法，此項目的環境影響報告沒有充分研究在「液態沼澤」(liquid marsh)上建造房屋的潛在危險，缺乏對建築物地基的詳細分析，尤其舊金山已有千禧塔逐年下沉問題，必須有更多安全建造的專家分析，這是典型的加州環境品質法相關議題。

加州 舊金山 投票

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