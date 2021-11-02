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灣區3縣1市 即起放寬室內口罩令 但須完成疫苗接種

編譯組／灣區1日電
灣區阿拉米達縣、康曲柯士達縣、馬連縣和柏克萊市1日起放寬室內口罩令。（電視新聞截圖）
灣區阿拉米達縣、康曲柯士達縣、馬連縣和柏克萊市1日起放寬室內口罩令。（電視新聞截圖）

灣區三縣一市從11月1日起正式放寬室內口罩令，允許已完成新冠疫苗接種者在特定公共室內場所可以不戴口罩。

包括阿拉米達縣、康曲柯士達縣、馬連縣和柏克萊市1日起開始放寬室內口罩令，適用的公共室內場所包括辦公室、健身房、員工通勤車輛和宗教集會這類固定、有組織的聚集，但人數不得超過100人。官員表示，商業、組織或活動舉辦單位必須檢查顧客、員工和參加活動者的完全接種證明，才能允許他們摘下口罩。根據新衛生命令，室內所有人除了必須完全接種之外，也不能有任何新冠肺炎症狀。

可用作疫苗接種證明的文件包括：

聯邦疾病防治中心（CDC）或外國政府核發的疫苗接種卡，接種卡上必須有接種人姓名、接種疫苗名稱、接種日期等訊息；

 疫苗接種卡照片和影本，可以是紙本或儲存在手機或電子產品中的數位照片；

醫療單位核發的接種文件；

加州核發的數位個人新冠疫苗接種紀錄，或其他州、地方政府或外國政府核發的類似文件。

此外，必須同時出示政府核發的身份證，例如駕照或護照。

阿拉米達縣衛生局局長摩斯（Nicholas Moss）發表聲明說：「已接種疫苗者感染新冠的機率較小，即使感染，出現嚴重症狀的機率也較小，特別是在他們周圍的人也都接種了疫苗的情況下。在有限、受控的環境中允許已接種疫苗者摘下口罩的風險較小，如果已接種疫苗者選擇繼續在室內佩戴口罩，他們可以這麼做。」

放寬室內口罩令不代表從此在所有公共室內場所都可以不戴口罩，在酒吧、餐廳、零售商店、K到12年級學校、醫療單位和公共交通系統上仍必須戴口罩。

摩斯說：「這是一項有目的性的有限政策，我們希望為口罩規定打開一扇窗，但並非完全敞開大門。」

馬連縣衛生局公布的數據顯示，馬連縣上周已符合三項重要指標：疫苗接種率已超過80%、住院率維持在低點、已連續21天符合CDC的中等傳播率標準。

疫苗 口罩 聯邦疾病防治中心

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