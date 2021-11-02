史丹福投資報酬率10% 營收逾121億

史丹福大學過去16年以來的投資回報率折線圖，可見2020-2021學年有較明顯的提升。（史丹福校報）

史丹福大學 10月26日發布財政報告。截至6月，史丹福大學的投資 報酬率達到了40.1%，營收超過了121億元。

史丹福大學捐贈基金約有75%來自合併資金池（Merged Pool）的資金和其他地產、股分，總價值目前是378億元。本學年40.1%的投資報酬率也創下了該校的紀錄，相較於2020年的5.6%和2019年的6.5%投資報酬率，增長幅度十分明顯。

目前史丹福大學合併資金池的價值達419億元。史丹福大學發言人米蘭達（E.J. Miranda）表示，投資報酬率的結果讓人安心。史丹福大學校長拉文（Marc Tessier-Lavigne）表示，這樣的結果為推行史丹福的使命創造了巨大的機會。

史丹福管理公司（SMC）委員長華萊士（Robert Wallace）說：「無論是投資報酬率還是絕對收益，去年的成績都是創紀錄的。」

去年美國高校投資報酬率的中位數為1.6%，今年的中位數則為33.4%，增加了31.8個百分點。這也代表著，疫情大流行的一年，對許多高等教育機構來講，反而是投資蓬勃成長的一年。

杜克大學和麻省理工學院成為全美高校中最成功的的投資者之一，其投資報酬率分別是55.9%和55.1%。在所有與史丹福大學同級的高校中，史丹福名列第八名，入列名單包括杜克、麻省理工、布朗、達特茅斯、康奈爾、賓大、耶魯、史丹福、哈佛和哥倫比亞大學。

米蘭達表示，由於捐贈資金成長，學校董事會將從捐贈基金中額外分配5億元增加學校預算 。加上既定的14億元預算，新學年史丹福大學將擁有19億元教育預算。另外，學校還額外撥款3.79億元支持學校防疫工作。

「這些資金將用於支持學校核心的教學任務，並根據我們長期的計畫加速我們的教學、研究、覆蓋學科和外聯活動等。」米蘭達說。