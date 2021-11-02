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灣區生活成本高 民調：逾半數退休後想搬離

編譯組／灣區1日電
民調發現，大部分居民都不認為灣區是適合退休的好地方。（Getty Images）
民調發現，大部分居民都不認為灣區是適合退休的好地方。（Getty Images）

張彼得（Peter Chang，音譯）因為投資灣區屋崙和舊金山房地產有豐厚的收入，與家人住在北灣拉法耶（Lafayette）一個富裕社區。

然而，50歲的張彼得談到退休計畫時表示，灣區生活成本太高，他想放棄在美國建立的生活，退休後回到家鄉台灣。他說：「我認為我退休後負擔不起這裡的生活，我不得不搬走。我事實上很有錢，但很難追得上這裡不斷上漲的生活成本。」

灣區新聞集團（Bay Area News Group）和矽谷聯合創投協會（Joint Venture Silicon Valley）共同進行的一項民調發現，半數受訪居民認為，灣區是一個非常不理想的退休地點。在新冠疫情期間，居民在財務上的兩大憂慮是沒有足夠的錢退休和存款不足，他們比較不擔心償還貸款、繳付租金和醫療費用。

隨著人口老齡化，這個結果可能成為災難，即使像張彼得這樣收入相對較高的人來說也不能倖免，更何況是低收入老人。專家擔心，一波又一波的年長者將被迫離開他們成長的地方，而一些依靠社會福利生活的老人早已流落街頭。

柏克萊加大勞工研究與教育中心（Center for Labor Research and Education）退休安全計畫（Retirement Security Program）主任李娜麗（Nari Rhee，音譯）說：「就年長者無法留在矽谷和灣區的問題而言，我認為危機已開始出現。」

民調結果顯示，不到25%的受訪者認為灣區是適合退休的好地方，只有30%的人認為灣區是適合購屋的好地方，但71%的人認為灣區是一個發展事業的好地方。

自新冠疫情爆發以來，灣區約40%的居民擔心沒有足夠的錢退休，39%擔心存款不足。年齡介於35歲到64歲之間的民眾特別擔心退休問題，而租屋者又比房屋業主更擔心。

矽谷聯合創投協會執行長韓考克（Russell Hancock）表示，民調發現的退休焦慮說明飆漲的生活成本已造成灣區民眾深深不安。

在已退休人士方面，三分之一的受訪者認為灣區不是理想的退休地點，只有8%說灣區是退休的好地方。

退休 灣區 民調

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