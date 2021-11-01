學生吸電子菸 Willow Glen高中關閉4廁所 家長不滿

Willow Glen高中因學生吸食電子菸，而關閉了四間衛生間。（聖荷西聯合學區網站）

近日聖荷西 的一所高中因為學生在校內廁所內吸電子菸，而關閉了部分廁所的使用，並允許校園監督員對開放的廁所進行監控。這引起了大量學生家長不滿。

Willow Glen高中的管理人員以「不適當使用」的利用暫時關閉了學校內四處廁所。他們在本周的一封信中通知家長，關閉部分廁所能夠幫助學校管理者監控、管理。

Willow Glen高中助理校長蘇尼卡（Alison Zuniga）在給家長的電子郵件中說，部分學生在廁所內吸電子菸已經持續了一整天。她通知所有家長，學校管理人員將進行監控，但他們缺乏人手。

在這所近1700名學生的校園內，除了不分性別的體育館大廳廁所，還有四處廁所仍然開放。計畫關閉的四處廁所將延長至11月1日，校方管理人員正在制定一個監督計畫。

蘇尼卡鼓勵家長，以此為契機，向學生講述吸食尼古丁和大麻 的危害性。她希望在廁所外安置攝像頭或者志願者監督。

電子菸對於年輕的菸民來說具有誘導性。（推特截圖）

然而部分家長卻並不讚同校方的舉措。沃森（Michelle Watson）的女兒患有自閉症，她因為不能使用教室附近的廁所而感到非常不安。「我只想讓校方提供給孩子們一個廁所，而不必犧牲他們的學業。」沃森說，「我們需要尊重孩子，因為並不是所有的孩子都參與了吸食電子菸的行為。對所有的孩子都進行懲罰，我認為這是對他們權利的侵犯。」

另一位家長弗萊（Brandi Frye）表示，關閉廁所讓他感到很困惑，因為在那裡吸菸並不是什麼新鮮事。

「我知道一些孩子確實做錯了事，」弗萊說，「但還有很多好孩子想好好上廁所。他們不想整天憋著，或者排長隊等待使用唯一的廁所。」

青少年吸菸是長期存在的社會問題，隨著近年來電子菸的興起，這一問題更加嚴重。由於電子菸產品的顏色和設計往往五顏六色，對於年輕的菸民來說具有誘導性。根據2019年聖他克拉拉縣公共健康部門的調查，該縣三分之一的青少年已經嘗試過電子菸，八分之一的青少年已經將吸電子菸作為習慣。

聖縣公共健康部門禁菸項目主管考科斯（Nicole Coxe）表示，菸鹼對青少年有明顯的副作用。「已經得知的菸鹼壞處之一就是，影響大腦中管理注意力時長的區域。禁菸部門還發現，電子菸中的金屬成分以及薄荷香菸中的香精會造成肺部損傷以及呼吸道感染」。

聖荷西市議會在九月底投票 通過了禁止電子菸和薄荷菸售賣的計畫，並將延長至明年7月1日。生效後，包括加香電子菸、蒸汽電子菸、薄荷味捲菸都將被禁止。同時，菸店之間的距離不得小於500呎，不得出現在學校1000呎範圍內。