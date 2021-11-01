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灣區爭辦世界盃 足聯官員參觀李維球場

編譯組／舊金山電       
國際足聯官員會面灣區世界盃申辦委員會，南灣力爭主辦2026世界盃賽。（電視新聞截圖）
國際足聯官員會面灣區世界盃申辦委員會，南灣力爭主辦2026世界盃賽。（電視新聞截圖）

國際足聯（FIFA）官員日前在舊金山會見了灣區世界盃申辦委員會，並於30日參觀李維球場（Levi's Stadium）。因為該地區正在申辦2026年世界盃。如申辦成功，這將是南灣有史以來舉辦的最大的國際活動。

聖荷西體育局執行主任波奇（John Poch）的辦公室裡，充滿了來自該地區最大的體育賽事的回憶。但是，他很想在他的收藏中加入2026年世界盃的旗幟。「一切都準備好了，當遊客到來時，可以獲得世界級的體驗，」波奇說。「因此，對我來說，這毫無疑問是國際足聯的理想之地。」

灣區曾是1994和1999年國際足聯世界盃比賽的地點之一。

灣區申辦委員會周五與國際足聯官員會面，試圖使南灣成為足球運動最大的國際賽事的所在地。舊金山49人隊和李維球場是這一活動的領軍人物。包括Salesforce、Google、Visa、Airbnb在內的大公司也對申辦工作大力支持，屋崙、舊金山和聖荷西的市長也加入其中。

波奇表示，周末之後，國際足聯將繼續考察正努力競標成為2026年世界盃主辦地點的九到十個美國幸運城市。他說，如果一切順利的話，會在明年春天早些時候知道李維球場是否能被選中。

世界盃 灣區 舊金山

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