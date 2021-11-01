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盜竊太頻繁…Safeway一間分店「提前打烊」

編譯組／灣區10月31日電
舊金山一家Safeway減少營業時間，主要原因是這些商店內的盜竊事件不斷增加。(Google街景圖)
舊金山一家Safeway減少營業時間，主要原因是這些商店內的盜竊事件不斷增加。(Google街景圖)

Safeway連鎖超市過去是每天24小時開放營業，現在許多城市的分店紛紛縮短營業時間。舊金山Market街與Church街的Safeway分店，目前是全舊金山Safeway連鎖超市中，關閉時間最早的分店。

舊金山市議員孟達文 (Rafael Mandelman) 推文指出，Safeway超市提前關門營業，不但員工收入減少，許多工作人士也更難找到時間到Safeway採購，影響到他們與家人的生活作息。

孟達文同時指出，Market 街2020號的Safeway超市小偷猖獗，已處於失控狀態。他最近已與Safeway代表見面討論這個問題，也同時計畫與舊金山警局、舊金山檢察長博徹思(Chesa Boudin)會面討論，進一步了解警方對Safeway發生的竊盜問題所採取的防範措施。

孟達文與Safeway發言人尚未回答有關減少營業時間的記者查詢。Market街上的Safeway超市營業時間是從上午6時到晚間9時，每周營業七天。新的營業時間何時開始，目前仍不得而知。

Safeway發言人葛德沙爾 (Wendy Gutshall) 曾對媒體指出，舊金山 Market街與Church街的Safeway減少營業時間，主要原因是這些商店內的盜竊事件不斷增加。這些超市目前已不再裝設自助付款設備。購物車也全放置在室內。主要原因是曾發生過160台購物車失竊紀錄。

舊金山社區過去曾因連鎖店盜竊問題發生爭議，引起全國輿論注目。

Wallgreens連鎖藥店去年10月以「組織性連鎖商店犯罪」為由，關閉六家舊金山分店，然而根據舊金山警局紀錄，自從2018年以來，這五家連鎖商店每個月平均發生的盜竊事件不到兩宗。

舊金山市議員安世輝 (Ahsha Safai) 推文指出，Market 街的Safeway連鎖商店減少營業時間，引起社會輿論對零售店偷竊的關懷。安室輝目前提議舊金山警局直接聯繫私人機關如Safeway連鎖商店等，討論加強警力服務相關問題。

舊金山市議會將於周一討論安世輝的提案。

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