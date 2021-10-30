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舊金山千禧大廈修復工程 獲准有限復工

編譯組／舊金山電
舊金山允許千禧大廈恢復修復工程。（電視新聞截圖）
舊金山允許千禧大廈恢復修復工程。（電視新聞截圖）

舊金山千禧大廈（Millennium Tower）本月初對修改過的地樁安裝方式進行測試，測試結果顯示這個新安裝方式未讓大廈往傾斜最嚴重的方向出現明顯的進一步傾斜，因此，舊金山樓宇局官員日前批准恢復修復工程。

千禧大廈的修復工程主要是在大廈兩側地基上安裝地樁來阻止、甚至逆轉大廈的下陷。但在修復工程展開三個月時，大廈被發現西北角又再下陷1吋多，而且向Fremont Street再傾斜5.5吋，迫使修復工程叫停。

修復工程造成的震動和土壤流失被懷疑是大廈再度下陷的兩大原因。在積極尋找解決方法後，工程師漢堡（Ron Hamburger）決定嘗試在傾斜和下陷程度最嚴重的西北⻆下方安裝一根3呎寬、100呎長的地樁套管。數據顯示，這項為期兩天的安裝測試僅讓大廈下沉0.01吋，漢堡即宣布測試成功。

經過一周後，新數據顯示，下陷增加到0.05吋，並朝Fremont Street再傾斜0.25吋，但剛好是測試允許發生的最大程度。

不過，資深土木工程師派克（Robert Pyke）表示，一周的數據比兩日的數據更可以說明實際正在發生的狀況，因此新安裝方式並不像漢堡所稱的那麼理想。

派克說：「任何工程造成的下陷和傾斜都不是瞬間發生的，是隨著時間慢慢發展的。讓我覺得困擾的是，設計團隊仍然不確定造成大廈下陷和傾斜的原因為何。」

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