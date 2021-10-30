楊馳馬角逐州眾議員 競選籌款會華埠召開

眾多各界代表出席支持楊馳馬（前左六）。（記者李怡／攝影）

支持第6選區議員楊馳馬（Matt Haney）競逐加州 第17區州眾議員籌款會議（Marc Pawliger）在華埠 召開。前市府行政官李偉良主持會議。華埠街坊會主席李兆祥、華埠商人協會負責人Betty Louie、社區領袖周禮樵、華埠商戶代表等行業先進出席支持。

楊馳馬這次參選角逐州眾議員，已得到代表全州17個工會的支持。如當選州眾議員，他將致力爭取創新和強而有力的州級政策，增加州府撥款，為小商業主尤其是移民商戶謀福利，解決教育公平、無家可歸、住房和氣候危機等關鍵問題，滿足舊金山社區的要求。

會上楊馳馬說：「華埠是代表舊金山經濟、文化、歷史的中心。如果華埠社區的居民或是商戶過的艱難或是處在掙扎的邊緣，也是對金山整體經濟文化的映射」。所以當選之後他會格外重視華埠社區的建設，大力支持並爭取州級政府的資源，協助解決ADA訴訟以及教育公平等問題。

競選支持陣營表示，楊馳馬15年來一直為工人、租戶、學生、家庭和小企業爭取了更多的政策保護。在他的從業生涯中以進步派、積極面對和解決問題而受到很多普通民眾的青睞。他曾多次出席集會抗議危險工作 環境，主動要求增強社區保護和支援，防止未來發生暴力行為。他確保公共安全相關項目獲得1580萬元撥款。

如果當選州議員，楊馳馬最長可以任職13年。他認為，更長的任職時間也能給他完成更多工作的可能。他還強調支持小商業的重要性，指出州府的許多撥款需要令小商家更容易獲得，並且減少小企業負擔。

加州第17區包括華埠、訪谷區、Portola等華人聚居地區。楊馳馬表示，華裔社區將是競選工作的重點，希望得到華裔選民支持。他說，他的工作重點主要是解決加州住房危機，爭取教育投資。

楊馳馬多次強調他與華人社區的緊密聯繫，稱他在市府做了許多工作支持華埠，曾提議兩個法案幫助小商業及業主。在市議會通過通過幫助小商業解決交租困難。針對華埠ADA訴訟案件，他在市議會提出法案，支持修改將加省SB269法案加入聯邦政府ADA殘障人士法案。特別是疫情期間，他為華埠居民、小商業、公共安全爭取到了更多福利。